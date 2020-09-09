長科*砸30億擴廠 搶當一哥

導線架大廠長科*（6548）董事長黃嘉能9日表示，由於蝕刻機缺貨，導線架也因擴產幅度有限而跟著缺貨，目前交期已經延長到12周，導線架市況回到2018年榮景。長科 * 已規畫投資30億元在高雄擴建廠房與新增設備，預期QFN市占率將由2020年的7％提升至2021年的12.5％，2025年市占率上看30％，成為全球最大供應商。

長科 * 公告8月合併營收7.65億元，約與7月持平，與2019年同期相較減少5.3％，累計前八個月合併營收61.23億元，與2019年同期相較成長1.2％。對於下半年市況，黃嘉能表示，隨著新冠肺炎疫情衝擊逐漸減緩，下半年的營運表現一定比上半年好，隨著新產能開出，10月營收動能就可看到轉強。

黃嘉能表示，2020年上半年受到新冠肺炎疫情的影響，導致車用、工業、消費性電子產品的需求下滑，長科 * 前八個月的營收表現與2019年同期相當，不過，從2020年上半年的毛利率、營業利益率、稅後淨利率等表現來看，已優於2019年同期水準，也優於日本及台灣的競爭同業，主要原因在於成本持續降低。

長科 * 上半年每股淨利0.93元，因為股票面額改為1元，等於上半年獲利已近一個股本。法人預估長科 * 下半年營運逐季成長，全年獲利可望賺進二個股本，而2021年新產能陸續開出，加上預期導線架市況回溫，樂觀看待2021年可望挑戰賺進三個股本。長科 * 不評論法人預估財務數字。

黃嘉能表示，已看到包括智慧型手機或電動車中有愈來愈多的晶片採用QFN導線架封裝，且長科 * 獨家生產的aQFN導線架可以達到500個接腳技術，往下可以吃到低階的QFP市場，往上可以取代部分高階BGA市場，未來成長動能強勁。由於日本廠商不斷退出也不會再擴產，QFN導線架的蝕刻及電鍍等溼製程設備供不應求，已導致QFN導線架跟著缺貨。

長科*目前產能利用率維持滿載，2020年因為疫情導致裝機進度落後，預期取得日本工廠技術移轉將於第四季完成裝機，10月可開始貢獻營收，屆時月產能將達到200萬條，2021年將進一步大舉擴增至250萬條的規模，有信心2019年將可躍居全球QFN導線架供應商。