神達8月營收 年增逾四成

受惠於伺服器和資料中心的需求強勁，神達（3706）營收表現持續強勁，9日公布8月營收38.21億元、年成長43.1％，累計前八月營收為269.27億元、年增8.65％。

公司表示，由於資料中心比較沒有明確的淡旺季，主要是看當下市場及客戶的需求，而2019年同期客戶需求較弱、基期低，加上2020年第二季原料短缺無法滿足客戶需求，部分訂單遞延到第三季，所以2020年8月營收年對年來看，成長幅度較大。

展望後續，神達表示，目前看法與先前無異，第三季維持成長是肯定的，會是全年最好的一季，但因為前幾季拉貨都算高檔，加上來自疫情的挑戰尚未落幕，第四季能見度不算明朗，整體狀況還要持續觀察，預期第四季會回到上半年的水準。

神達目前旗下分為三事業體，包括神雲科技、神達數位、神達電腦，營收占比分別為79.4％、12.3％、8.3％。其中神雲主要聚焦雲端與邊緣運算相關業務，受惠高頻高速網路趨勢，近年表現相對亮眼。

神雲表示，雖然上半年因第一季有疫情影響、第二季遇到缺料問題，但伺服器、資料中心客戶需求一直很健康，甚至需求比預期來得強勁，第三季雖然仍有小部分的原料短缺，但已不影響出貨，與大廠Intel、AMD新平台也都在緊密配合中，預計下半年開始會量產出貨，整體來看，神雲對比2019年可望保持兩位數的成長。

車用方面的神達數位，該公司表示，往常下半年是傳統旺季，但2020年受到疫情影響，跟隨全球車市走勢，車電面臨嚴峻的挑戰，神數旗下三大產品線都有不同程度的影響。不過隨著疫情走向平緩，各國逐漸解封力求回到正常生活，因此車用電子產品正在逐步復甦中。

神達表示，因為車市回溫狀況、庫存去化等問題還有待持續觀察，預估下半年營收與上半年表現持平，也強調疫情的影響是一時，長遠來看，行車記錄器、智慧物聯、工業用平板都會有需求，只是市況需要一些時間來恢復。