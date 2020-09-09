炒熱冷門股 證交所公布造市制度規劃內容

證交所9日公布上市股票造市制度規劃內容，證券自營商可自行選擇擔任造市者（MM）或交易獎勵者（LP），參加自營商只要符合造市規範，將依不同門檻給予經手費折讓優惠，最低打4折。

證交所副總羅贊興指出，為活絡優質低流動性股票的交易量能，配合主管機關政策推動上市股票造市制度，已數度徵詢現行擔任權證或ETF流動量提供者的證券商意見，並召開多次規劃會議，上市股票造市制度預計110年6月底前實施。

羅贊興表示，上市「優質低流動性股票」鎖定普通股，包括國內上市及第一上市股票，不含TDR，篩選標準主要依據成交量及營運面兩大指標判斷。成交量部分，個股日均成交股數為後30％，或周轉率小於市場平均周轉率。營運面則需年度財報EPS逾2元，無累積虧損、有配息三條件。

根據統計，去年約有82檔上市股符合篩選標準，標的分散，涵蓋多數產業類別，惟證交所不對外公布最終篩選結果。

羅贊興指出，參考國際造市經驗，針對國內券商參與股票造市制度，可依照各家意願提出擔任造市者或交易獎勵者擇一申請參與，合約每年一簽。

造市商需挑選一定數量的「優質低流動性」個股，另可搭配其他股票進行造市，並要符合每次報價價差不得超過3％，報價數量最低5張或高於20萬元，有效報價時間要超過50％交易時間，當標的暫停交易、停止買賣及列為處置股票時，可豁免報價；交易獎勵者則有讓「優質低流動性」個股成交達一定數量的義務。

另在獎勵部分，證交所表示，造市者造市個股經手費將按貢獻度提供最低8折、最高4折的折減，而「優質低流動性」個股均完成義務，再折減自營帳戶經手費最高8折，交易獎勵參與者經手費按日均成交張數折減10％～25％，並每年舉辦造市者競賽，總獎金150萬元。