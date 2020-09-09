9月9日一分鐘強弱勢股
9月9日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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三貝德
(8489)
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10
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營運射3箭，搶攻108課綱學習平台商機，看好Q4業績成長
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健亞
(4130)
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9.99
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紅斑狼瘡新藥獲美FDA回覆，股價強勢衝上漲停、收復季線
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元晶
(6443)
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9.96
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綠能題材加持，股價高檔震盪；8月營收月增8％、年增17.7％
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亞太電
(3682)
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9.9
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與遠傳5G結親家，外資讚好姻緣，股價噴量登7個月新高
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樺晟
(3202)
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9.86
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短均線多頭排列，季、月線翻揚，股價帶量攀1年多來新高
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泰金寶-DR
(9105)
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9.85
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股價拉出長紅K收高，突破高檔盤整區間，短均線多頭排列
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生華科
(6492)
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9.84
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一新冠肺炎重症患者用藥後康復，股價連飆、續創歷史新高
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國碩
(2406)
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9.76
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無畏連日遭列警示股，綠能題材持續發威，股價再拉長紅K
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順德
(2351)
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8.78
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喜獲日本ROHM訂單；Q4導線架接單好轉，可望較Q3好
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南紡
(1440)
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7.23
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10日參與券商Q3論壇，吸引買盤卡位，股價帶量突破前高
製表：方歆婷
9月9日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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世芯-KY
(3661)
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9.29
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傳客戶天津飛騰與大陸軍方有關，出貨恐有憂，重挫股價
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ABC-KY
(6598)
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7.97
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投信連2日站賣方、籌碼有鬆動之虞，股價失守5日線
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台康生技
(6589)
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7.41
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快篩試劑陸續出貨，特定賣盤獲利了結，惟外資、投信續買
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國光生
(4142)
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7.32
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8月營收1.68億元，年減21.8%，失望賣壓出籠，苦吞長黑K
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美德醫療-DR
(9103)
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6.99
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外資轉賣超356張，5日線下彎，黑K破短均線，KD不妙
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緯穎
(6669)
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5.94
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8月營收147.82億，月減5.3%，法人估Q3業績季減約1成
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高端疫苗
(6547)
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4.69
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外資小幅調節44張，股價狹幅震盪，向5日線求支撐
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晟德
(4123)
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4.67
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外資大賣1,259張，自營商同站賣方，股價回測5日線支撐
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緯軟
(4953)
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4.3
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8月營收與上月持平，惟仍年減、達1.17%；股價失守月線
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中天
(4128)
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4.15
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外資終止連5買、轉賣超433張；短均全下彎、穿過季線
製表：方歆婷
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