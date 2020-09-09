9月9日一分鐘強弱勢股

9月9日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

三貝德

(8489)

10

營運射3箭，搶攻108課綱學習平台商機，看好Q4業績成長

健亞

(4130)

9.99

紅斑狼瘡新藥獲美FDA回覆，股價強勢衝上漲停、收復季線

元晶

(6443)

9.96

綠能題材加持，股價高檔震盪；8月營收月增8％、年增17.7％

亞太電

(3682)

9.9

與遠傳5G結親家，外資讚好姻緣，股價噴量登7個月新高

樺晟

(3202)

9.86

短均線多頭排列，季、月線翻揚，股價帶量攀1年多來新高

泰金寶-DR

(9105)

9.85

股價拉出長紅K收高，突破高檔盤整區間，短均線多頭排列

生華科

(6492)

9.84

一新冠肺炎重症患者用藥後康復，股價連飆、續創歷史新高

國碩

(2406)

9.76

無畏連日遭列警示股，綠能題材持續發威，股價再拉長紅K

順德

(2351)

8.78

喜獲日本ROHM訂單；Q4導線架接單好轉，可望較Q3好

南紡

(1440)

7.23

10日參與券商Q3論壇，吸引買盤卡位，股價帶量突破前高

製表：方歆婷

9月9日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

世芯-KY

(3661)

 9.29

傳客戶天津飛騰與大陸軍方有關，出貨恐有憂，重挫股價

ABC-KY

(6598)

 7.97

投信連2日站賣方、籌碼有鬆動之虞，股價失守5日線

台康生技

(6589)

 7.41

快篩試劑陸續出貨，特定賣盤獲利了結，惟外資、投信續買

國光生

(4142)

 7.32

8月營收1.68億元，年減21.8%，失望賣壓出籠，苦吞長黑K

美德醫療-DR

(9103)

 6.99

外資轉賣超356張，5日線下彎，黑K破短均線，KD不妙

緯穎

(6669)

 5.94

8月營收147.82億，月減5.3%，法人估Q3業績季減約1成

高端疫苗

(6547)

 4.69

外資小幅調節44張，股價狹幅震盪，向5日線求支撐

晟德

(4123)

 4.67

外資大賣1,259張，自營商同站賣方，股價回測5日線支撐

緯軟

(4953)

 4.3

8月營收與上月持平，惟仍年減、達1.17%；股價失守月線

中天

(4128)

 4.15

外資終止連5買、轉賣超433張；短均全下彎、穿過季線

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組