上市、櫃企業營運快報

今（9/9）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.POS廠飛捷（6206）受惠土耳其客戶呼吸器觸控平板急單出貨逐步放量，2020年8月合併營收回升至4.02億元、站上近5月高點。

由於急單將一路出貨至11月，法人看好飛捷將走出第二季谷底，第三季營收估季增雙位數百分比，下半年營運表現可望回升。

2.新冠肺炎疫情使旅遊業成為「海嘯第一排」受創產業，旅遊業者鳳凰（5706）對此加快近年多角化轉型布局拚突圍，預計10月正式跨足健身產業，於台北信義安和捷運站1號出口旁開出首間Fitnexx健身房，盼在產業冰河期中增添營收來源。

3.烘焙原料大廠德麥（1264）公布8月合併營收3.91億元，創下歷史同期新高紀錄，年增11.48％；累計1～8月合併營收26.77億元，也改寫歷史新高，年增1.43％，已追平上半年疫情衝擊及匯率因素，呈現正成長，表現不俗。

4.永豐金(2890)自2012年起陸續啟動光電建置合作案並與各縣市共同推廣，致力打造綠色金融生態圈。創業界之先，成為首家與台南市及桃園市簽訂合作備忘錄的金融業者，並協同台灣北、中、南主要工業區共同舉辦太陽能融資說明會。

永豐金今年前8月合併獲利82.45億元，EPS達0.73元。其中，永豐金證券今年以來表現傑出，累計獲利18.13億餘元。

5.聯德控股-KY(4912)8月合併營收達到5.51億元，持續來到今年最高，年增20.69％，連續第5個月營收呈現年成長態勢，由於目前產線滿載，法人預期9月營收仍可望攀高，第4季隨著運動器材及手機產品擴量，營運有望攀新高；累計前8月營收30.57億元，年增6.09％。

6.國泰金(2882)旗下國泰世華銀行攜手統一超(2912)7-ELEVEN推出的「OPEN錢包」支付生活圈正式啟動，「OPEN錢包」應用範圍從7-ELEVEN逐步延伸，即日起擴大至百貨、餐飲等共12大連鎖通路，串聯各式生活場景，並新增「行動隨時取」線上支付功能，方便消費者在家搶購咖啡寄杯等限時優惠商品。

7.全球經濟因肺炎疫情受嚴重影響，歐盟提出綠色復甦的新政實施計畫，為了讓國內廠商有效的接軌國際循環經濟領域商機，經濟部工業局於9日舉辦「Link and Loop：2020循環經濟品牌供應鏈交流會議」，與歐洲商會低碳倡議行動（ECCT LCI）合作，邀請超過50位國際品牌大廠及國內供應鏈代表共同參與。

8.長科*擴充QFN導線架產能70%，日本工廠技術轉移估第4季完成裝機，未來鎖定成為全球最大QFN導線架供應商。

長科今天上午在台北辦公室舉行媒體聚會，展望未來成長動能，長科規劃投資新台幣30億元在高雄擴建廠房與新增設備，興建蝕刻及電鍍產線，擴產QFN產品線；此外，長科*持續在中國大陸及馬來西亞擴增產能。

9.迎接2020年國慶假期到來，台灣高鐵（2633）表示，為服務旅客返鄉及出遊需求，自10月8日（四）至10月12日（一）規劃為期5天的「國慶疏運」，期間加開南下51班、北上51班共102班次列車，總計5天提供825班次列車的旅運服務，11日（五）凌晨零時起開放預購車票。

10.康軒文教集團董事長李萬吉被傳出5日從大陸返台，原本應該居家檢疫14天，不料卻違規外出、甚至跑到總公司與十多名主管開會，新北市政府裁罰50萬，並把李萬吉送去集中檢疫所。

對此，衛福部長陳時中今（9）日重申，返國民眾在居家檢疫期間，無論什麼理由都不能外出，若有就醫或特殊緊急需求必須出門，也要經過申請核准才行。

11.康和證券（6016）今日公布自結8月業績，單月稅前虧損6,719萬元及稅後虧損6,883萬元，單月每股稅前虧損及稅後虧損均為0.12元。

所幸前7月業績大幅獲利，累計前8月稅前盈餘7億4,207萬元，累計稅後盈餘6億9,526萬元，累計每股稅前盈餘1.21元，累計每股稅後盈餘（EPS）達1.16元。

12.凌巨（8105）9日公告2020年8月份自結合併營收總額為新台幣5.95億元，較前一個月增加7.77％，較去年同期減少20.69％。

累積今年1至8月合併營收為新台幣44.87億元，較去年同期減少24.99％。凌巨9日上漲2.28％，收盤價11.2元，成交量約1950張。

13.面板漲價效應帶動之下，群創（3481）公佈2020年8月自結合併營收為新台幣244億元，較上月增加2.8％，較去年同期增加16.1％。

群創2020年8月大尺寸合併出貨量共計1,249萬片，較上月減少2.1％；中小尺寸合併出貨量共計2,526萬片，較上月增加5.2％。

面板產業基本面好轉，9日面板類股股價逆勢走揚，群創9日上漲2.73％，收盤價10.15元，成交量24.53萬張。