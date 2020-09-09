3大法人賣超129億 面板傳產挺身護12600

台股終場跌勢收斂 守住12600點大關

受美股拖累，台股今天一度大跌逾180點，終場跌幅收斂，下跌54.98點，收12608.58點。分析師指出，台股修正幅度不如美股劇烈，不過預估短線將續呈整理格局。

美股重挫，台股賣壓籠罩，早盤大跌逾180點，低點來到12480.5點，摜破12500點關卡，之後跌勢收斂，加權指數終場收在12608.58點，下跌54.98點，跌幅0.43%，仍失守5日均線，成交金額新台幣2078.64億元。

觀察電子權值股表現，台積電早盤低點來到423元，終場跌4元，收427元，聯電逆勢走揚，終場收在23.7元，漲幅4.41%，成交量逾20萬張。股王大立光盤中跌幅收斂，終場跌近1%，收3505元。聯發科收595元，下跌9元或1.49%。

面板雙虎表現逆勢抗跌，雙雙放量上揚，群創收10.15元，重回票面之上，漲幅2.73%，友達漲勢凌厲，漲幅5.08%，收在12.4元，漲0.6元。

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價狂瀉，特斯拉概念股包括和大今天走弱，最低來到98.2元，終場重回百元大關，跌1.5元。貿聯-KY尾盤跌勢收斂，收在244元，跌0.61%。智伸科開低走高，收在187元，漲4元，漲幅2.19%。

傳產部分，航運股長榮延續強勢表現，尾盤大單敲進，收19元，漲1.6%。中鋼小漲0.48%，收21元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰認為，美股8日重挫，並非因經濟衰退或是科技出現泡沫，主因短期漲多、正乖離過大，導致美股快速修正。台股今天走低，但跌幅不如美股劇烈。台股仍看美股臉色，預估短期續呈盤整格局，整理時間將拉長，並在月線約12700點附近遊走。

他指出，市場資金積極竄向低位階個股，包含風力發電、太陽能、航運、原物料、鋼鐵等。若美股尚未轉強、台股持續盤整，且指標性電子股未轉強前，短線資金仍會青睞低位階族群。

（中央社）

三大法人賣超台股129.46億元

台股今天跌54.98點，收在12608.58點，成交值新台幣2078.64億元。三大法人外資及陸資、投信和自營商同步賣超，合計賣超新台幣129.46億元。

自營商賣超29.38億元，投信賣超1.96億元，外資及陸資賣超98.12億元。

（中央社）

面板、傳產挺身 護住12600點

美國重量級科技股遭賣壓，周二美股連續第三個交易大跌，台積電(2330)等大型電子股下壓，台股早盤大跌逾150點，一度回測12500點；但聯電(2303)逆攻，面板股挺身而出以及傳產撐盤，加上太陽能、風力發電等綠能族群逆升，台股收盤僅跌54點至12608點，成交值為2078億元。台股中場後跌點快速收斂，守住12500、12600點支撐。

美中關係持續緊張，美國考慮封殺晶片製造商中芯國際，半導體類股遭到重創，應財、科磊等供應商遭拋售，費半指數下殺逾4%。周二美股下跌，跌幅介於2.25至4.71%，APPLE下跌6.73%，TESLA下跌21%，台積電ADR下跌1.95%。

美股重挫，早盤台積電(2330)、聯發科(2454)等大型電子股下壓，金融股指數亦下跌，加上傳產大型股也無表現，僅倚靠較低價的面板股及避險資金湧向部分傳產股，以維持人氣。台股早盤大跌逾150點，一度回測12500點。

美股延續上周頹勢，蘋果股價重挫6.7%，特斯拉（Tesla）股價單日暴跌逾21%，使得台股相關概念股早盤賣壓沉重。台積電、鴻海(2317)開低；股王大立光(3008)續跌。特斯拉（Tesla）股價狂瀉21%，相關台股概念股包括和大(1536)、貿聯-KY(3665)等開盤下跌，隨後跌幅收斂。

台股早盤以低價股及傳產股逆勢上揚；今日以TFT面板股友達(2409)、群創(3481)逆勢上漲，以及聯電(2303)逆勢上攻，加上傳產的鋼鐵、風電發電概念股以及航運股長榮(2603)相對抗跌；盤中台積電跌幅收斂，鴻海、日月光相繼翻紅，電子股跌幅明顯縮減，台股收在今日全天之高點水位，K棒留長下影線，距今早低點有逾百點的差距。

台股加權指數昨天收12663.56點，漲62.16點，漲幅0.49%。受美股三大指數重挫牽連，台股開盤跌71.38點，隨後跌勢擴大，早盤一度下挫逾180點，低點來到12480.50點，一度失守12500點關卡。

台股目前仍在月線之下，今日回測12500點有守，收盤在相對高點，留下逾百點的下影線。後市預測台股持續震盪整理，要觀察台股指數是否能收復月線以及12700點，則多頭態勢會更為明確。

（時報資訊 沈培華）