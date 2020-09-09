法人搶進聯電友達 台股力守12600

美國高科技股包括蘋果、亞馬遜與特斯拉等，周二持續大跌，影響台股攻高意願，周三直接跳空開低，一度重挫183點，最低點來到12480點，連續失守12600點與12500點。所幸法人積極搶進聯電、友達、群創、華航、亞泥、長榮海運與中鋼等低價集團股力撐短方，使加權指數終場得力守12600點。

重量級權值股拉回，使盤勢承壓者，包括台積電、股王大立光、國泰金、富邦金、中信金、兆豐金、台塑四寶、中華電、南亞科、長榮航、廣達、仁寶、台泥、遠東新、統一、台玻、台灣大、聯發科、台達電及第一金等。而力挺多方的重量級集團股，包括鴻海、和碩與日月光投控等。

受惠國家隊法人、部分主力群與大股東等做多意願仍濃厚，使加權股價指數迄終場跌幅明顯收歛，雖仍報跌54.98點，但卻守住12600點，報12608.58點，單日跌幅0.43%，成交2078.65億元。

櫃買市場方面，紡纖、電機、化學、鋼鐵、航運與電子等類股，受惠法人與散戶之螞蟻雄兵逢低布局，使該等族群多呈震盪趨堅格局，類股指數力守榮面。

不過，生技、營建與觀光等類股拉回壓力相對沈重，使指數開低上下大震盪後，終場仍小挫0.01%，報165.5點，成交460.43億元。整體來說，店頭市場因股本普遍迷你，市場浮額相對較少，使主力群著墨也相對較深，後市不必過分悲觀。

亞股方面，除台股臉色不佳外，包括日本、南韓、大陸深滬兩市、澳洲、香港、新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞、越南、印尼與印度等，也都臉色鐵青。

亞洲匯市方面，新台幣兌美元匯價，迄午盤暫報大幅升值2.04角，為29.301元，餘馬來幣、印尼盾及人民幣等兌美元匯率，也多呈相對強勢表現。僅新元、泰國銖等微幅貶值，顯示國際熱錢對亞股後市並未過分看淡，本波亞股拉回，包括台股在內，仍暫看中期整理架構。

業內人士指出，目前看起來，中美關係在美年底總統大選前，仍將持續惡化，使美股上檔承壓，這局面對台股也具負向，因此，短期上檔萬三的大套牢區，暫不易強渡關山，不過，國家隊法人逢低護持盤勢未變，使大盤低檔在季線附近的抗跌韌性仍相對強勁，只是區間整理時間將拉長，投資人短期追價宜有高報酬高風險意識。

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