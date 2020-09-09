熱錢熱搜標的 20檔輾壓全場

台股今（9日）加權股價指數收盤報12608.28點，跌54.98點，跌幅0.43%％，成交量為2,078.65億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有21檔，前10名為正峰新 (1538)、高興昌 (2008)、華冠 (8101)、元晶 (6443)、淘帝-KY (2929)、亞太電 (3682)、達能 (3686)、泰金寶-DR (9105)、國碩 (2406)及華上 (6289)以上皆漲停。

今日有8檔超過5％跌幅，跌幅前10名有誠創 (3536)1檔跌停，其他還有世芯-KY (3661)、ABC-KY (6598)、國光生 (4142)、美德醫療-DR (9103)、鈞泰 (6131)、緯穎 (6669)、麗臺 (2465)、悅城 (6405)及東訊 (2321)。

上市成交量前10名個股有友達 (2409)、群創 (3481)、聯電 (2303)、亞太電 (3682)、長榮 (2603)、國光生 (4142)、大亞 (1609)、彩晶 (6116)、聯合再生 (3576)及新光金 (2888)。

上櫃有28檔7％以上漲幅，其中前10名為三貝德 (8489)、康呈 (6236)、健亞 (4130)、博磊 (3581)、艾華 (6204)、達輝-KY (5276)、通訊-KY (6404)、錦明 (3230)、樺晟 (3202)及華科 (6492)皆漲停。

今日上櫃有16檔股票有5％以上的大跌，前10檔森寶 (3489)、百徽 (6259)、京晨科 (6419)、合邦 (6103)、富驛-KY (2724)、台康生技 (6589) 、信立 (4303)、得利影 (6144)、泰谷 (3339)及永利聯合 (8080)。

上櫃成交量前10名為茂迪 (6244)、僑威 (3078)、台康生技 (6589)、晟德 (4123)、健亞 (4130)、光洋科 (1785)、樺晟 (3202)、元太 (8069)、大田 (8924)及旭品 (3325)。