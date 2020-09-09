今日焦點股 重點摘要

今（9/9）日熱門焦點股如下：

（1）日馳（1526）8月合併營收達1.28億元，增長36.4%，在業績題材撐腰下，今日開盤股價續大漲，最高站上51.90元，大漲了逾5％，總成交量衝破1.5萬張。

展望下半年，日馳目前在手訂單已看到10月，部分是急單、部分是遞延訂單。法人表示，自行車在歐、美市場持續熱銷，無論組車廠或是零配件廠，現階段同樣訂單滿手、產能滿載，預期日馳今年獲利倍增可期。（工商時報 曾麗芳）

（2）蘋果將在16日舉行秋季發表會，市場高度期待最新款iPhone 12將亮相，不過蘋果（Apple）昨天股價重挫6.73%，衝擊蘋概股今天全面開低，不過跌幅逐步收斂，族群信心受到股王大立光牽動。

蘋果官網曝光，將於台灣時間16日凌晨1時舉行線上新品發表會，預料將發表最新款iPhone與和其他新品。

雖然蘋果新機即將亮相，蘋果昨天股價仍受到科技股進入殺盤修正潮影響，收盤重挫6.73%，收在112.82美元，台灣蘋概相關類股今天全面開低，大立光一度大跌135元，跌幅3.8%，台積電跌幅超過1.5%，鴻海跌幅在1%之內，整體跌幅逐步收斂，部份具題材個股逆勢翻紅，表現相對抗跌。

法人表示，蘋果股價今年以來大漲，對應台灣蘋概股今年反而沒有特別表現，不少個股仍處於相對低檔區，再跌空間有限，後續走勢，實質業績能否有所表現是觀察重點，另外蘋概三王台積電、大立光及鴻海為族群人氣信心指標。

法人指出，大立光目前客戶群已相當分散，營運表現隨著智慧手機產業波動，今年以來受到華為禁令影響，出貨量一路下修，拖累大立光今年營運表現，不過手機已是必需品，整體市場需求不會消失，屬於短期品牌市占率的移動，明年將重回成長軌道。

法人預期華為空出來的產能，低階可能由其他陸廠受惠，高階手機的部分可能由蘋果吃下，此波修正後，蘋概股是否有機會竄出成為盤面新主流，新機發表的亮點為觀察重點。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.聯電(2303)：昨遭外資賣超49349張、噴量收低，惟昨夜ADR逆漲5.06%，支撐今早股價開低走高，抗跌氣盛。

2.千興(2025)：今早拉出第四根漲停後遭打開，開盤約45分鐘，成交量已突破4500張。

3.聚亨(2022)：市場資金轉進中低價族群，加上昨外資轉買超，今早股價一度逆漲逾7%。

4.榮成(1909)：8月營運持穩，Q4旺季樂觀，外資、投信持續買超，早盤股價開低走高逾3%，持穩5日線上。

5.正隆(1904)：昨獲三大法人聯手買超3374張，早盤股價開低走高約2%，守穩5日線。

6.淘帝-KY(2929)：外資連兩日買超，今早多頭奮力逆勢上攻逾3%，一舉收復5日線、月線。

7.致伸(4915)：8月營收59.3億元、月增3.13%，為今年次高，法人看好Q4營運回溫，今早抗跌於平盤上震盪。

8.嘉基(6715)：8月營收終止同比衰退，股價底部有撐，小紅震盪。

9.震旦行(2373)：8月營收年增率轉正，底部逐漸墊高，穩在短均之上。

10.達欣工(2535)：房市與資產題材，低檔有買氣，多方佔上風，高檔震盪。

11.國賓(2704)：外資轉買搭配國旅正夯，30元附近有撐，今早攻高逾1%。

12.台驊(2636)：海空運市況熱絡，今年業績望高，三大法人昨日合計買超逾1300張，開高攻漲4%叩關40元，但反壓也隨之現蹤。

13.美中關係劍拔弩張，美擬封殺陸中芯國際，導致半導體族群遭空頭猛轟。

14.日馳(1526)：8月營收年增36.4%，外資昨轉買超，早盤站穩50元。

15.厚生(2107)：8月營收年增翻倍，早盤漲逾5%，收復5日線。

16.中興電(1513)：8月營收創今年來新高，早盤挾量漲逾2%。

17.京元電子(2449)：三大法人昨擴大賣超，早盤跌逾1%，丟失短均。

18.力達-KY(4552)：8月營收年增8.46%，早盤漲逾5%，收復5日線。

19.健亞(4130)：紅斑狼瘡新藥GV17獲美FDA之pre-INDmeeting回覆，早盤觸及漲停，彈上季線。

20.元太(8069)：8月營收年增7成，昨獲外資翻多買超，早盤逆勢勁揚3%，攻克月線及季線。

21.訊舟(3047)：8月營收年增72.45%，早盤跳漲半根停板，力保5日線。

22.寶齡富錦(1760)：掌握料源，砸5.94億元收購正峰化學，晨盤翻紅走揚3%，重返五日線。

23.元晶(6443)：8月營收雙增，晨盤挾量彈升7%，護守5日線。

24.亞太電(3682)：與遠傳5G結親家，外資誇讚好姻緣，早盤噴量大漲9%，登半年高。

25.眾達-KY(4977)：8月營收3.16億元，年增70.64%，早盤急拉大漲6%，收復5日線。

26.台聚(1304)：9月接單已滿，年底前需求不看淡，昨獲三大法人聯手買超1.3萬張，晨盤攀揚5%，攻上2年半高位。

27.海德威(3268)：8月營收年增逾5成，早盤一度亮燈攻頂，站穩各均線之上。

28.台達化(1309)：受惠ABS需求增加、利差擴大，7月自結EPS 0.64元，獲買盤敲進急拉大漲5%，一度衝上30元及逾10年高價。

16.中興電(1513)：8月營收創今年來新高，早盤挾量漲逾2%。

17.京元電子(2449)：三大法人昨擴大賣超，早盤跌逾1%，丟失短均。

18.力達-KY(4552)：8月營收年增8.46%，早盤漲逾5%，收復5日線。

19.健亞(4130)：紅斑狼瘡新藥GV17獲美FDA之pre-INDmeeting回覆，早盤觸及漲停，彈上季線。

20.元太(8069)：8月營收年增7成，昨獲外資翻多買超，早盤逆勢勁揚3%，攻克月線及季線。

21.訊舟(3047)：8月營收年增72.45%，早盤跳漲半根停板，力保5日線。

22.寶齡富錦(1760)：掌握料源，砸5.94億元收購正峰化學，晨盤翻紅走揚3%，重返五日線。

23.元晶(6443)：8月營收雙增，晨盤挾量彈升7%，護守5日線。

24.亞太電(3682)：與遠傳5G結親家，外資誇讚好姻緣，早盤噴量大漲9%，登半年高。

25.眾達-KY(4977)：8月營收3.16億元，年增70.64%，早盤急拉大漲6%，收復5日線。

26.台聚(1304)：9月接單已滿，年底前需求不看淡，昨獲三大法人聯手買超1.3萬張，晨盤攀揚5%，攻上2年半高位。

27.海德威(3268)：8月營收年增逾5成，早盤一度亮燈攻頂，站穩各均線之上。

28.台達化(1309)：受惠ABS需求增加、利差擴大，7月自結EPS 0.64元，獲買盤敲進急拉大漲5%，一度衝上30元及逾10年高價。

（時報資訊）

（4）美股大跌，道瓊工業指數重挫632.42點，那斯達克指數跌465.44點，台股指數一度跌逾180點，台積電市值面臨新台幣11兆元保衛戰。

隨著大盤重挫，台積電今天股價走勢疲弱，早盤一度達423元，跌8元，跌幅1.85%，市值縮水2074億元，跌破11兆元關卡，滑落至10.96兆元，估計影響指數約68點。

台積電隨後在低接買盤湧入下，股價跌幅縮小，一度攀升至425.5元，跌5.5元，跌幅約1.27%，市值又重回11兆元關卡之上。

台積電第3季在5G及高效能運算需求強勁帶動下，5奈米大量出貨，季營收將達112億至115億美元，將季增9.3%，並創歷史新高紀錄，今年總營收將成長逾2成水準。（中央社）

（5）美股那指重挫逾4%，電動車大廠特斯拉（Tesla）股價狂瀉21%，相關台股概念股包括和大、貿聯-KY等開盤下跌，隨後跌幅收斂。

特斯拉股價重挫21%，來到330.21美元，創上市以來最大單日跌幅，股價在9月已累計大跌33.7%。

台廠包括富田電機、和大、世德、貿聯-KY、台達電、群創、乙盛-KY、建準、和勤精機、智伸科等，持續切入特斯拉供應鏈。

和大今天早盤走弱，跌破百元大關，最低來到98.2元，下跌3.25%，貿聯-KY跌幅收斂力拚平盤245.5元，乙盛-KY最低來到34元，下跌近3%，智伸科跌幅收斂來到181.5元，小跌0.82%，和勤最低來到42.9元，下跌近1.5%。

市場人士指出，和大透過供應電動車減速齒輪箱關鍵零配件，切入特斯拉供應鏈，相關零配件先送到美國進行組裝，組裝完成後再送往中國上海廠。

此外，貿聯-KY供應特斯拉電源管理線束和充電裝置。智伸科透過併購旭申國際100%股權，切入特斯拉供應鏈。和勤精機供應繼電器基座給特斯拉電動車。（中央社）