美股狂瀉 法人估台股恐陷盤整

美股收黑，道瓊工業指數暴跌632點。台股昨天震盪收紅，終場漲62.16點，收在12663.56點，法人指出，資金在各類股間流竄，指數缺少指標電子股推升，估台股盤勢持續呈震盪整理格局。

美股延續頹勢，道瓊工業指數8日狂瀉632點，收27500.89點。那斯達克指數同樣大跌465.44點，跌幅深達4.11%，收10847.69點。標準普爾500指數挫跌95.12點，以3331.84點作收。

其中，蘋果公司（Apple）股價重挫6.7%，近3個交易日市值蒸發約3200億美元；特斯拉（Tesla）股價單日暴跌逾21%，創上市以來最大單日跌幅。

台股昨天開高震盪，盤中一度收復5日線與12700點，不過終場漲幅收斂，漲62.16點，收12663.56點，成交值2045.72億元。

寶齡富錦昨天宣布以新台幣5.94億元對價轉換收購上游原料廠正峰化學100%股權，寶齡富錦說明，疫情衝擊致全球原料供應短缺，收購原料藥廠是為了後疫情時代布局。

被動元件大廠華新科自結8月合併營收新台幣34.08億元，續創21個月來高點。法人估華新科今年獲利可拚10年來次高，每股純益有機會超過15.5元。

受客戶提前換季影響，紡織股王儒鴻8月營收僅20.4億元，相較上月衰退25.33%，年減幅度達17.84%；前8月累積營收162.35億元，年減10.45%。

疫情陰霾漸散，製鞋廠鈺齊國際8月合併營收新台幣11.67億元，較去年同期增加0.44%，月增1.99%，連續2個月創下今年單月營收新高。

法人指出，資金在各類股間流竄，指數缺少指標性電子股推升，只有少數電子股零星點火。若電子族群遲未突破整理區間，推估台股盤勢將持續震盪整理。