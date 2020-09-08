外資猛買避險ETF 台股驚

國際財經環境不平靜，美中貿易戰火不斷，令資本市場大幅波動，法人避險動作大增，上市櫃借券賣出餘額分別攀升至近3個月及1年來高點，避險商品元大台灣50反1、富邦VIX近期交易熱絡，外資8日買超元大台灣50反1達22.82萬張，創掛牌以來單日買超新高，外資對台股避險情緒升溫。



美國四大指數上周拉回整理，7日休市，空方力道暫時降溫，8日亞洲股市呈現走揚，台股上漲62.16點，漲幅0.49％，收在12,663.56點。上市借券賣出餘額攀升至731.80萬張，創近3個月來高點，上櫃則上揚至44.23萬張，創近一年新高。



外資對台股未有回頭跡象，累計今年賣超逾6,500億元，特別是新冠肺炎疫情都尚未平息，中美科技戰也讓多方資金按耐不住，資金轉向避險、作空及套利。外資8日雖在集中市場買超，卻是大舉進場買進元大台灣50反1達22.82萬張，是該檔ETF掛牌以來外資買超最大量，驚動市場。



外資圈人士說，台股近期逢高屢屢遭遇賣壓干擾，與中美關係更趨緊張脫不了干係，尤其外電報導美國可能將中芯國際列入黑名單，激發市場更大疑慮，使得機構法人更傾向獲利入袋。



外資近期高度關注美國若將中芯國際列入黑名單後續影響，知名半導體分析師如：里昂證券侯明孝、摩根士丹利證券詹家鴻都已詳細剖析。詹家鴻指出，機構法人對大陸半導體供應鏈在地化可行性的不確定性大增，甚至對大陸5G、人工智慧（AI）、智慧城市等科技產業發展，也有疑慮；就此來看，不難解釋國際資金近期為何缺乏方向性，甚至加大避險力道。



德信證券自營部副總吳文彬表示，元大台灣50反1是與台指期空方連動，投信持有的台指期淨空單3.54萬口，契約金額將近900億元，幾乎為元大台灣50反1所買進的台指期淨空單。



依據元大投信資料顯示，元大台灣50反1資產925億元，持有台指期淨空單3.5萬口，台灣50 ETF股票期貨淨空單3,500口。所幸，外資8日多單加碼超過空單加碼，淨多單增加2,068口至32,226口，顯示套利交易居高不下。



永豐投顧總經理李學詩認為，中短期受到美國總統選舉的影響，電子股首當其衝變數多，特別川普拿大陸科技產業開鍘，建議等待價位沉澱。傳產股不但價位低，而且不在美中貿易砲火覆蓋範圍，此也是道瓊指數具有抗跌力道的主因。