9月8日一分鐘強弱勢股

9月8日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

興能高（6558）

10

電腦周邊需求強，8月稼動率拉升至90～95％，訂單看至年底

台達化（1309）

10

ABS需求增加、利差擴大，7月單月EPS 0.64元，股價直逼30元大關

日馳（1526）

9.99

7月營收1.21億元、年增12.3％，創歷年同期新高，突破5日均線

全友（2305）

9.99

低價電子股獲買盤青睞，7月營收年增35.7％，股價連兩日漲停

逸達（6576）

9.99

新藥申請進入范可尼貧血二期臨床試驗，三大法人買超

科妍（1786）

9.98

關節腔注射劑獲健保給付，8月營收0.7億元，創歷史新高

生華科（6492）

9.96

新冠新藥首位受試者康復，股價連三日跳空漲停、創歷史新高

科風（3043）

9.93

今年以來股價翻近六倍，攻逾七年來新高，重返10元票面價位

中化生（1762）

9.92

美客戶勝訴，估將追加訂單逾45噸，Q4業績看俏，股價連三紅

精剛（1584）

9.91

7月營收0.7億元，月增33.2％，8日股價收復每股淨值9.43元

製表：鄭郁平

9月8日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

艾恩特（3646）

9.98

股價漲多拉回，現爆量長黑，終止連四紅，失守20元大關

茂迪（6244）

9.84

太陽能股短線漲幅已大，本益比達約37倍，外資連兩日賣超2,034張

環科（2413）

9.79

電器產業出貨增加，惟8日股價拉回整理，回測5日線支撐

世芯-KY（3661）

9.71

傳大客戶涉解放軍，外界憂遭美列黑名單，三大法人連三日賣超

達能（3686）

9.6

7月營收694.5萬元，年減近三成，外資連三日賣超1,337張

東碩（3272）

9.35

股價近三個月來大漲逾40元，上檔賣壓沉重，股價跌破5日線

大魯閣（1432）

8.59

近一個月來股價大漲逾七成，短線漲幅過大，8日股價回測月線

廣寰科（3287）

7.85

8月營收年增86.1％，惟今年來股價已大漲3.5倍，K線連二黑

高鋒（4510）

6.91

7月營收月減6％、年減4.5％，8日股價拉回整理

力麗（1444）

6.57

7月營收年減近四成，股價7日漲停後，失守5日線、月線

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平