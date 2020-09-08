9月8日一分鐘強弱勢股
9月8日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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興能高（6558）
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10
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電腦周邊需求強，8月稼動率拉升至90～95％，訂單看至年底
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台達化（1309）
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10
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ABS需求增加、利差擴大，7月單月EPS 0.64元，股價直逼30元大關
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日馳（1526）
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9.99
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7月營收1.21億元、年增12.3％，創歷年同期新高，突破5日均線
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全友（2305）
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9.99
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低價電子股獲買盤青睞，7月營收年增35.7％，股價連兩日漲停
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逸達（6576）
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9.99
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新藥申請進入范可尼貧血二期臨床試驗，三大法人買超
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科妍（1786）
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9.98
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關節腔注射劑獲健保給付，8月營收0.7億元，創歷史新高
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生華科（6492）
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9.96
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新冠新藥首位受試者康復，股價連三日跳空漲停、創歷史新高
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科風（3043）
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9.93
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今年以來股價翻近六倍，攻逾七年來新高，重返10元票面價位
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中化生（1762）
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9.92
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美客戶勝訴，估將追加訂單逾45噸，Q4業績看俏，股價連三紅
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精剛（1584）
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9.91
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7月營收0.7億元，月增33.2％，8日股價收復每股淨值9.43元
製表：鄭郁平
9月8日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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艾恩特（3646）
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9.98
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股價漲多拉回，現爆量長黑，終止連四紅，失守20元大關
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茂迪（6244）
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9.84
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太陽能股短線漲幅已大，本益比達約37倍，外資連兩日賣超2,034張
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環科（2413）
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9.79
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電器產業出貨增加，惟8日股價拉回整理，回測5日線支撐
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世芯-KY（3661）
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9.71
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傳大客戶涉解放軍，外界憂遭美列黑名單，三大法人連三日賣超
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達能（3686）
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9.6
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7月營收694.5萬元，年減近三成，外資連三日賣超1,337張
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東碩（3272）
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9.35
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股價近三個月來大漲逾40元，上檔賣壓沉重，股價跌破5日線
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大魯閣（1432）
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8.59
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近一個月來股價大漲逾七成，短線漲幅過大，8日股價回測月線
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廣寰科（3287）
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7.85
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8月營收年增86.1％，惟今年來股價已大漲3.5倍，K線連二黑
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高鋒（4510）
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6.91
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7月營收月減6％、年減4.5％，8日股價拉回整理
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力麗（1444）
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6.57
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7月營收年減近四成，股價7日漲停後，失守5日線、月線
製表：鄭郁平
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