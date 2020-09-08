讓冷門股發熱 台股造市者明年6月底前動作

合力打造台股下一波潛力股。金管會8日公布，2021年6月底前將啟動台股造市者及流通性提供者的機制，針對上市公司每股稅後獲利（EPS）2元以上、近一年有配息，但股票交易量、週轉率、波動產偏低的個股，賦予券商報價、應買應賣的責任，並鼓勵券商進場帶頭交易，將交易量成功拱起來的券商，將獲經手費折減及額外的獎金。

金管會公布可能被選為冷門潛力股的三大條件，一是上市滿一年；二是符合交易面條件，即日均交易量、週轉率及波動率偏低達一定幅度；三是發行面條件，最近年度財報無虧損，EPS大於2元且近一年有配息，證期局副局長蔡麗玲表示：「這些名單不會公布，將由券商自行規劃後，報證交所檢視是否合乎獎勵規範」。

這算是券商的自營部位，且必須是具備權證商造市資格者，才能申請擔任造市者或流動性提供者，目前共有18家券商符合資格，今年2月證券交徵詢14家券商時，就有8家有意願承作。 蔡麗玲說，擔任造市者的券商，每天要負責一定筆數的報價，且有責任完成，應買應賣，造市標的是以全部股票搭配優質冷門股交互挑選，最終以報價且成交成功及拉起交易量的成績，給予經手費折讓及獎金。

若是擔任流動提供者，即積極參與交易的券商，則視其選定的優質冷門股交易量增加的情況，每月依貢獻度給予經手費的折讓。

這項新措施亦有防弊機制，一是名單及篩選標準不對外公布，二是同一檔股票造市者與流動性提供者不能相同，且造市者會分散，每檔股票會設造市者上限，三是會設專戶操作，嚴格進行股市交易量監視。蔡麗玲表示，這類由交易所提供獎勵，鼓勵券商造市及流動性提供的制度，如新加坡、南韓、美國、歐洲都有，台灣正在規劃中，最後會公布確切的上線日期，預估是2021年6月底前，以尋找台灣的「隱形潛力股」。

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