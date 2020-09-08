台積領軍 半導體回神 台股多空激戰5日線

美股因勞動節休市一天，台股周二開高之後，早盤一度大漲逾百點，最高收復12700點，一度達12702.55點。受惠台積電開高趨堅，激勵半導體股回神，類股指數漲逾1%，再度成為盤面多頭指標。不過，聯電爆量開高殺低，兩檔股票似成短線帽客，大玩金錢遊戲標的

迄午盤11：56的加權股價指數暫報12652點，上漲51點，漲幅0.41%，成交值新台幣1466億元。

欣興大陸子公司昆山鼎鑫電子工廠發生火災，影響鼎鑫一廠生產營運，占營收比重約6%，欣興將協調各廠產能，降低對客戶的影響。欣興今天股價不跌反漲，一度達74.8元，漲幅3.74%。

鴻海8月合併營收4205.46億元，創歷年同期新高。國巨在認列基美合併營收的效應持續，8月合併營收72.96億元，年增113.65%。鴻海與國巨股價同步走高，鴻海一度漲逾1%，國巨漲4.32%。

台積電股價一度達433元，漲1.64%，聯發科一度達614元，漲2.67%，帶動半導體類股指數漲逾1%，連帶推升整體電子股指數漲約0.8%。

傳統產業股漲跌互見，玻璃類股在台玻股價重挫超過3%影響，類股指數跌逾2%，表現相對疲弱。造紙類股在正隆一度大漲超過5%帶動，類股指數漲逾1%，表現相對強勢。