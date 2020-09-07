9月7日一分鐘強弱勢股
9月7日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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國喬(1312)
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10.00
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第二季獲利翻倍且ABS利差來到近兩年新高，淡季不淡
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中化生(1762)
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10.00
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抗癌原料EVE、及免疫抑制劑Tacrolimus有不錯的表現
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聚亨(2022)
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10.00
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聚亨上半年虧損，將受惠泰國政府3兆泰銖的公共建設計畫
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瑞基(4171)
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10.00
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上半年EPS大賺2.41元，新冠肺炎檢測試劑暢旺
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生華科(6492)
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10.00
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治療新冠肺炎潛力新藥與美國醫療體系共同合作臨床試驗
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美德醫療-DR(9103)
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10.00
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新冠肺炎疫情尚未趨緩，全球對口罩需求仍強勁，營運續強
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台達化(1309)
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9.94
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ABS需求增加，7月稅後2.2億，EPS為0.64元
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中鴻(2014)
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9.94
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中鴻8月出貨增加及鋼價走揚，8月有機會轉虧為盈
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亞太電(3682)
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9.92
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以94.73億元取得遠傳5G 3.5GHz頻段加強合作
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中鋼構(2013)
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9.91
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Q3內外銷價逐月調漲價格，Q4將迎接傳統旺季的來臨
製表：王淑以
9月7日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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大魯閣(1432)
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10.00
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減資退現金後重新掛牌上市股價一度大漲，然漲多壓回休息
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圓剛(2417)
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10.00
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7月每股盈餘1.08元，年增107倍，大漲後股價修正
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鈊象(3293)
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10.00
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8月營收達7.35億元，月減2.5％，股價漲多回檔
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緯軟(4953)
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9.95
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傳鴻海搶走緯穎訂單，關係企業緯軟聯袂走低
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世芯-KY(3661)
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9.94
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美國科技股近期崩盤，拖累台股漲多高價股大跌
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曜越(3540)
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9.90
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前7月曜越每股賺3.54元，惟遭逢科技類股漲多修正
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緯穎(6669)
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9.88
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傳鴻海搶走緯穎伺服器訂單，股價一根長黑棒摜跌停
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祥碩(5269)
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9.84
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傳AMD找聯發科合作ASIC設計，威脅AMD與祥碩關係
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圓展(3669)
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9.80
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疫情炒熱遠距商機，圓展大漲後，獲利回吐賣壓湧現
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廣錠(6441)
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9.76
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7月營收0.92 億，年增一倍，但每股淨損0.23元
製表：王淑以
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