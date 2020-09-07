9月7日一分鐘強弱勢股

9月7日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

國喬(1312)

10.00

第二季獲利翻倍且ABS利差來到近兩年新高，淡季不淡

中化生(1762)

10.00

抗癌原料EVE、及免疫抑制劑Tacrolimus有不錯的表現

聚亨(2022)

10.00

聚亨上半年虧損，將受惠泰國政府3兆泰銖的公共建設計畫

瑞基(4171)

10.00

上半年EPS大賺2.41元，新冠肺炎檢測試劑暢旺

生華科(6492)

10.00

治療新冠肺炎潛力新藥與美國醫療體系共同合作臨床試驗

美德醫療-DR(9103)

10.00

新冠肺炎疫情尚未趨緩，全球對口罩需求仍強勁，營運續強

台達化(1309)

9.94

ABS需求增加，7月稅後2.2億，EPS為0.64元

中鴻(2014)

9.94

中鴻8月出貨增加及鋼價走揚，8月有機會轉虧為盈

亞太電(3682)

9.92

以94.73億元取得遠傳5G 3.5GHz頻段加強合作

中鋼構(2013)

9.91

Q3內外銷價逐月調漲價格，Q4將迎接傳統旺季的來臨

製表：王淑以

9月7日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

大魯閣(1432)

10.00

減資退現金後重新掛牌上市股價一度大漲，然漲多壓回休息

圓剛(2417)

10.00

7月每股盈餘1.08元，年增107倍，大漲後股價修正

鈊象(3293)

10.00

8月營收達7.35億元，月減2.5％，股價漲多回檔

緯軟(4953)

9.95

傳鴻海搶走緯穎訂單，關係企業緯軟聯袂走低

世芯-KY(3661)

9.94

美國科技股近期崩盤，拖累台股漲多高價股大跌

曜越(3540)

9.90

前7月曜越每股賺3.54元，惟遭逢科技類股漲多修正

緯穎(6669)

9.88

傳鴻海搶走緯穎伺服器訂單，股價一根長黑棒摜跌停

祥碩(5269)

9.84

傳AMD找聯發科合作ASIC設計，威脅AMD與祥碩關係

圓展(3669)

9.80

疫情炒熱遠距商機，圓展大漲後，獲利回吐賣壓湧現

廣錠(6441)

9.76

7月營收0.92 億，年增一倍，但每股淨損0.23元

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組