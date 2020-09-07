資金潮輪動 20檔大放光芒

台股今（7日）加權股價指數收盤報12601.40點，跌36.55點，跌幅0.29％，成交量為2,226.48億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有44檔，前10名為聚亨 (2022)、新世紀 (3383)、美德醫療-DR (9103)、中化生 (1762)、國喬 (1312)、第一銅 (2009)、科風 (3043)、立德 (3058)、四維航 (5608)及中鴻 (2014)以上皆為漲停。

今日有32檔超過5％跌幅，跌幅前10名有大魯閣 (1432)、圓剛 (2417)、世芯-KY (3661)、緯穎 (6669)、祥碩 (5269)、越南控-DR (9110)、圓展 (3669)以上為跌停，其他還有精熙-DR (9188)、愛山林 (2540)及安集 (6477)。

上市成交量前10名個股有群創 (3481)、友達 (2409)、長榮 (2603)、旺宏 (2337)、華邦電 (2344)、聯電 (2303)、大亞 (1609)、華航 (2610)、中石化 (1314)及聯合再生 (3576)。

上櫃有28檔7％以上漲幅，其中前10名為瑞基 (4171)、寶島極 (3115)、生華科 (6492)、艾恩特 (3646)、信立 (4303)、環瑞醫 (4198)、萬年清 (6624)、邑昇 (5291)、艾華 (6204)及京晨科 (6419)以上皆為漲停。

今日上櫃有41檔股票有5％以上的大跌，前10檔東碩 (3272)、鈊象 (3293)、港建 (3093)、緯軟 (4953)、廣寰科 (3287)、曜越 (3540)、廣錠 (6441)以上為跌停，其他還有森田 (8410)、倚強股份 (3219)及力旺 (3529)。

上櫃成交量前10名為茂迪 (6244)、合晶 (6182)、鈦昇 (8027)、漢磊 (3707)、僑威 (3078)、樺晟 (3202)、世界 (5347)、廣運 (6125)、光洋科 (1785)及原相 (3227)。

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