台股上檔遇月線反壓 傳產崛起電子軟腳

美國科技股電子期指依舊處於跌勢，使得台股周一（9/7）早盤雖一度彈升至月線12720點之上，最高點一度來到12725點，但電子股如雙王台積電與股王大立光等壓盤力道相對強勁，多頭無功而返，月線迄中場後仍得而復失。

截至上午11：51，加權股價指數暫報上漲28點，來到12666點，漲幅0.22%，成交值新台幣1521億元。台積電在平盤之下震盪，大立光、聯發科走勢也不振，指數雖靠金融、傳產力守紅盤，但多頭主流包鋼鐵、水泥、塑化、航運、營建與電器等，市場認同度似相對有限，且傳產占權重比例相對偏低，係大盤暫呈上攻乏力遠因。

分析師表示，台股跌落月線之下進入第2個交易日，由於5日均線、10日均線、月線糾結在12700點附近，若短線未能儘速站回，對於多頭的壓力將與日俱增。

分析師指出，內資今年以來一直扮演多頭要角，在近期上市櫃公司8月營收公布告一段落後，即將迎接季底作帳行情到來，投信持股較高、業績表現佳的個股值得留意。此外，外資今年對台股仍呈賣超，資金能否回流成為多頭是否有上攻動能的關鍵。

法人也認為，台股自7月底以來頻頻挑戰13000點卻無功而返，高檔區間盤整已超過1個月，但技術指標卻有降溫跡象，多頭需留意12500點若有效跌破，恐引發法人停損賣壓。