美科技股跌幅收斂 台股力爭站回月線

美股上週在科技股大幅拉回下，週線收黑，不過5日尾盤跌幅有所收斂，分析師表示，台股維持12,500點至13,000點區間震盪格局，月線12,731點仍是首要站回目標。

5日清晨收盤的美股在科技股續跌下，4大指數全面收黑，道瓊指數終場下跌159.42點，跌幅0.56%，收在28,133.31點。標普500指數下挫28.1點，跌幅0.81%，收在3,426.96點。那斯達克綜合指數下跌144.97點，跌幅1.27%，收在11,313.13點，費城半導體指數下跌21.50點，跌幅0.96%，收在2,212.73點。

台北股市上週五終場跌120.02點，收12,637.95點。

分析師表示，台股自8月以來已在12,500點至13,000點區間整理5週，在主流股尚未明確浮出檯面下，指數要向上攻破13,000點實屬不易，多頭需注意週線跳空缺口下緣12,300點不能遭到有效回補，否則恐有較大幅度修正。

分析師指出，由於今年以來外資從台股流出超過6,000億元，主要支撐台股的動能來自內資；若後續外資動向仍不明朗，或是回補力道有限，則需進一步關注新的現金股息是否有機會流入市場，成為新的資金動能。

法人認為，外資連續4個交易日加碼台指期多單，未平倉淨多單部位回至3萬口以上，顯示資金並未撤出台灣，仍在市場尋求投資機會，在台積電大舉擴產建廠，將帶動相關供應鏈雨露均霑下，科技股仍可望是下波台股的多頭主角。

歐洲股市也跟著美股出現漲多修正走勢，尾盤跌幅擴大，倫敦FTSE 100指數下跌51.78點或0.88%，收在5,799.08點，法蘭克福DAX 30指數下跌215.11點或1.65%，收在12,842.66點，巴黎CAC 40指數下跌44.45點或0.89%，收在4,965.07點。