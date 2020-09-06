台光電、華通8月營收 聯袂登峰

受惠於基礎建設網通類產品高速低信號損失材料以及新手持式裝置HDI無鹵素環保材料等高階產品貢獻強勁，銅箔基板廠台光電（2383）8月營收再度攀高至25.9億元、月增14.11％、年增9.68％，單月營收創下歷史新高，同樣受惠於消費性產品旺季到來，華通（2313）8月營收也創下今年新高，第三季營收可望逐月成長。

台光電表示，累計前8月營收170.69億元、較去年同期157.71億元成長8.23％，為歷年同期新高，連續多年站穩無鹵素環保材料世界第一的位置後，新5G產品及高速低信號損失材料的應用擴展和出貨持續增加，目前產能達滿載，黃石廠第二階段每月30萬張新產能，9月也正式量產，有助於滿足市場熱絡的需求，預期業績可望維持強勁態勢，對全年營運看法審慎樂觀。

法人表示，台光電除了在消費性電子產品涵蓋範圍廣泛之外，近年佈局網通成果顯著，去年亦獲得全球前三大伺服器及交換器ODM及前三大OEM客戶等多項新案。看好高頻高速網通需求明確，超大規模資料中心伺服器及交換器的需求量大幅成長，同時人工智能AI、雲端運算等高效能運算需求成長，且旺季期間，平板、筆電、手機等手持裝置帶動HDI出貨暢旺，新產能效益以及5G趨勢帶動下，台光電今年業績值得期待。

而同樣受惠於消費性產品旺季到來，在手機客戶拉貨動能強勁下，華通8月營收也創下今年新高，達56.5億元、月增11.3％、年增1.22％，前8月營收362.38億元、年增10.13％，亦創下歷年同期新高。華通表示，對後續展望仍保持正向看待，第三季可望逐月成長，惟大環境不確定因素仍在，要小心應對、持續觀察。

華通第三季主要動能來自新手機拉貨，其中美系新機電池板、主板都已經進入量產，筆電、平板的需求也延伸至第三季未降溫，華通表示，由於5G智慧型手機採用高階HDI趨勢明確，相關製程需求量大，HDI需求依舊吃緊，目前重慶二期廠區已在去年10月完成奠基儀式，將視市場供需狀況分階段添購設備，預計明年6月會有新的HDI產能擴出。