虧損居多的太陽能族群 股價為何強漲？

企業虧損居多的太陽能族群，近期成為盤面焦點，漲勢一發不可收拾，太陽能股究竟在漲什麼？法人分析，太陽能產業出現結構性改變，是企業天蠶變的主因。

大型本土投顧分析，自從2018年後，台灣太陽能廠商從「電池外銷大陸」，轉向「模組內銷台灣」，主要原因是2018年中，大陸政府砍補貼後，產業秩序大亂價格崩跌，台灣廠商競爭力不足，而漸漸退出國際市場。

在2018～2019年間，中美晶、茂迪、元晶、聯合再生等台灣業者，紛紛打消呆滯產能，由於產能已無生產力，被要求認列資產減損，或是讓機器折舊侵蝕毛利率。

到2020年初，由於大部分廠商的負面因素，已漸漸反應完畢，股價隨著每股淨值走到最低。

由於政府持續推動太陽能，以額外6％收購太陽能發電電價的方式，來補貼台灣生產的太陽能模組，且立下了2019～2020年3.7GW的目標。因此，為了滿足中央政策，許多政府標案要在今年完工。

新冠肺炎疫情在台灣較無影響，國內大型案場陸續開花結果。在政府補貼終端售價，且電池片原料已經跌無可跌，整體產業鏈的價格來到相對平穩的位置，毛利率開始轉正。

以第二季財報觀察，元晶、茂迪已經由虧轉盈，因此，這兩檔個股的波段漲幅，優於聯合再生。

以公司結構而言，元晶是最早開始放棄太陽能電池的廠商，轉型較快，模組產能預計擴張到900MW，高於聯合再生（約600MW）、茂迪（約200MW），報價競爭力上將有優勢。

法人認為，太陽能產業預估今年需求將逐季好轉，股價可以偏正面看待。