不畏台股下跌百點 11檔節能概念股逆勢上揚

台股受美股拖累，4日下跌120點，節能概念股爆量上下劇烈震盪，但包括茂迪（6244）、國碩（2406）等11檔個股，不畏大盤走弱，股價依然逆勢上揚。

逆勢上漲的節能概念股，包括盈正、國碩、茂迪、達能、台汽電、中興電、太極、中美晶、碩禾、康舒、安集等11檔個股。

法人分析，節能概念股可分為三大類，分別為太陽能、風電及電動車，近期盤面上多數電子類股漲多回檔，資金持續往具有低基期優勢的太陽能族群移動。

群益投顧副總裁曾炎裕分析，根據EnergyTrend資料顯示，太陽能矽料由於供給有限，下游矽晶圓產能不斷開出，矽料價格大漲，電池片與太陽能模組也因銀價上漲，多數營運於第二季落底。

雖然從國際市場角度，台灣廠商占比不高，但廠商對未來展望相對樂觀，明年台廠市場占比有望成長一倍，顯示產業谷底已過，營運可望好轉。

指標股茂迪4日在漲停板27.9元開開關關，終場仍鎖住漲停板價，續創2年多新高，爆出8.3萬多張的大量，換手成功，帶動太陽能等相關類股，如國碩、盈正、達能等個股股價亦表現強勢。

國泰證期經理蔡明翰分析，太陽能族群報價由跌轉升，主要因產業長期供過於求導致報價持續下跌，部分小廠不勘虧損持續退出，產業供需結構轉佳。

蔡明翰指出，風電族群供過於求的狀況，仍未大幅改善，大陸大量供給，導致全球供過於求，短線雖有望跟隨太陽能族群上揚，但整體漲勢恐相對落後。

電動車在汽車零組件族群占比仍低，油車比重相對較高，目前歐美雖經濟活動持續復甦，但車市復甦速度較慢，因此，汽車相關零組件表現相對落後，但風險不高後續仍有補漲機會。

CMoney法人決策系統顧問呂漢威認為，太陽能族群股價走強，因為多家公司在蓋太陽能電廠，並讓民眾可以參與投資，如陽光伏特家再加上台灣風力發電發展的如火如茶，推動市場對節能股後市的展望。

以太陽能大廠茂迪來說，雖然月營收以年增的角度來看並未大幅增長，第二季單季獲利卻大幅跳升，為此波股價上漲的主要題材，不過，未來投資人還是要多注意營收是否能夠出現成長的情況。

亞洲投顧分析師胡毓棠認為，太陽能8月份以來漲幅已高，不過，強者恆強，加上股價屬中低價，茂迪、聯合再生、國碩等，9月份還有望續強，但空手者要介入難度比較高，持有者可續抱。