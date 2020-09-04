13檔雙低一高 升勢壯

資金派對未散，長榮、和桐等低價、低基期、法人周買超逾千張，可望接力表態

台股4日重挫百點，獲利了結賣壓湧現，高基期股成為市場提款機，投資專家建議，資金行情趨勢不變，股市活水仍可望輪動，建議挑選低價、低基期優勢，加上法人撐腰的「雙低一高」股，包括長榮、和桐、旺宏等13檔，在盤勢高檔震盪之際有望接力表態。

群益投顧董事長蔡明彥指出，台股「萬三」久攻不下，預期指數可能維持大箱型整理，低檔有撐且盤面主流輪動，仍提供積極選股操作的環境，在資金行情延續下，將由低基期轉機股接力表現，例如面板、航運等低基期的漲價概念股，操作上可採技術性偏多操作。

法人建議，篩選目前股價低於百元，且本益比不到14倍，兼具低價、低基期特性，並進一步挑出三大法人近一周買超逾千張以上，籌碼面正向的個股，共有長榮、和桐、旺宏、東鋼、國喬、冠德、元太、定穎、工信、南帝、金像電、國揚、正崴等13檔脫穎而出。

萬寶投顧總經理蔡明彰認為，從上述個股可看出，盤面資金已由高價電子股轉向低基期、低價股為衝鋒焦點，族群也擴散到航運、塑化、鋼鐵等傳產股，預料上漲趨勢可望延續。

其中，歐美重啟經濟，帶動航運需求急速噴發，第二季起廠商趕出貨搶艙位，致使貨櫃運價快速攀升，加上油價處於相對低檔，推升貨櫃航運業者第二季的獲利大幅跳升。

長榮第二季獲利大幅回升，上半年順利轉虧為盈，每股盈餘（EPS）達0.57元，展望第三季美洲線貨量持續回溫，運價維持高檔，帶動獲利進一步攀高，4日無畏大盤拉回百點，股價逆勢上漲3.3％，目前本益比11.5倍，三大法人本周大舉掃貨買超3.9萬張。

此外，國喬受惠ABS產品利差空間擴大，SM業務也已達損平階段，市場預期第三季獲利表現將優於第二季，第四季需求持穩，成為近期外資資金避風港，4日雖小幅調節3,913張，但單周仍買超逾7,482張。

金像電7月營收21.4億元，創下歷年同期新高，年增40％，凱基投顧表示，受惠5G高頻高速應用帶動，以及資料中心建置推升伺服器板、醫療設備用板及NB出貨成長，看好第三季旺季營運維持高檔，在法人買盤加持下，近期股價穩守月線之上。