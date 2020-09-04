千金領跌 台股月線三度失守

美科技股同步「跳水」，拖累台IC設計等千金股跌勢慘重，大盤4日下跌120點，收在12,637點，周線翻黑。法人分析，台股高檔震盪已久，在12,500～13,000點盤旋，雖有可能見到回測季線的機會，不過，盤面並未有重大利空爆發，預期跌勢不會太大，長期展望樂觀的個股拉回布局為操作策略。



受美股四大指數領頭下挫影響，亞股4日全面走跌，外資單日賣超台股236億元，創今年以來第14大、第三季以來的第二大賣超金額，拖累大盤跌落月線之下，且為8月20日長黑大跌4百多點後，第三度失守月線，顯示上檔調節壓力沉重。



富邦投顧董事長蕭乾祥指出，全球股市並未出現特殊重大負面訊息，但卻爆出沉重的殺盤壓力，由此分析，應純粹來自於指數上攻過程的消化上漲賣壓所致，配合時間點觀察，隨著美大選愈來愈接近，預估投資人操作心態將相對保守，一有風吹草動，對盤面資金反應程度會更大。



觀察盤面重災區，反映FAAMG尖牙股大跌及費半大跌逾5％，台相關供應鏈4日全趴，以IC設計千金股跌勢最為慘重，包括股后祥碩打入跌停，創近半年最大跌幅；信驊、譜瑞-KY分別下跌6.69％及6.03％。



萬寶投顧總經理蔡明彰表示，市場傳出中國大陸將大力扶植第三代半導體產業，訊息面引發美半導體相關公司率先拉回，雖然台灣相關廠商不見得會因此受累，甚至部分代工業者還有成長商機可期，但今年以來半導體類股上漲幅度已大，「漲多成為最大利空」，期望獲利了結的投資人也趁此消息先落袋為安。



從技術面分析，凱基投顧認為，大盤4日盤中一度大跌198點，創下本周新低，周線收黑下跌90點，未能延續前一周反彈走勢，且本波段周K線漲升步調也遭打亂。



另外，前波起跌高點12,764點遲遲未能有效站上，12,800點也多次得而復失，大盤月線持續下彎，技術面呈現弱勢整理格局，今年3月底彈升以來的波段漲升慣性產生變化，指數面臨上檔頭部反壓，在美股尚未止穩、外資偏保守操作下，盤面多方信心有待消化及改善。