台股多頭火種不滅 先看季線支撐

在無重大利空之下，美股四大指數全數下跌，道瓊指數單日重挫800點，部分美股投資專家直指美股崩跌時刻即將來臨，主要有三大泡沫化現象令人擔心，美股一旦出現崩跌，台股恐也將連帶受累。



這三大現象分別是特斯拉股價暴增、蘋果市值大於富時100指數（FTSE100）市值，以及羅賓漢（Robinhood）散戶投資人暴增。



美股投資專家分析，美股泡沫化現象之一：特斯拉在8月11日宣布以1股換5股的比例分配股票以來，其股價已飆升70％以上，在過去三個月中，特斯拉股價上漲近200％，今年以來上漲約500％。



美股泡沫現象之二：蘋果市值繼超越羅素2000全員市值總合後，9月2日又大於FTSE100成分股的總和。根據FactSet數據，蘋果市值接近2.3兆美元，FTSE100成分股的總市值約為1.5兆英鎊（略低於2兆美元）。



美股泡沫化現象之三：散戶對Robinhood的瘋狂程度，也就是羅賓漢效應（Robinhood effect），線上券商Robinhood透過零手續費的優惠來提升散戶投資意願，鼓勵散戶投資人購買選擇權，3日美股重挫，個股選擇權亦見到慘跌50％～90％的狀況，散戶相互踩踏，進而造成股市的非理性走勢。



群益期貨副總經理范振鴻則認為，蘋果為全球最大市值公司，股價走向具代表性，但特斯拉目前還不是標普500成分股，美股的成分股多元，單一個股不一定能影響多空走向。



他認為，美股在無特殊利空消息的情況下大跌，暫以技術性修正視之，後市尚待觀察美股慣性是否改變而定。



永豐期貨副總經理廖祿民則認為，台股4日隨美股漲多拉回而下跌，台股盤中回測了12,500點關卡，但電子盤跌幅還可控制，生技股、太陽能、面板及航運等族群，多頭火種不滅，短線上，可觀察12,300點季線附近的支撐。