美股崩跌 富邦VIX強彈

美股3日並無重大利空，美國四大指數卻直線下挫崩跌，牽動標普500 VIX期指大漲超過18％，在台股交易、與標普500 VIX期指連動的富邦VIX（00677U），4日跳空大漲，終場收在5.68元、上漲7.58％，外資買超9萬多張。投資專家認為，短期外資仍以避險為主。



外資4日買超富邦VIX ETF約9.07萬張，居外資買超標的第一名，外資持股比率升至8.85％，與前一天拋售富邦VIX約1.72萬張大相逕庭。永豐投顧總經理李學詩認為，外資顯然還是以避險為主，並未看空台股及美股。



由於美股多頭走得太久，當前市場一有風吹草動，資金猶如恐慌逃難般急著拋售，迫使那斯達克（Nasdaq）3日指數重挫4.96％，而富邦VIX ETF所連動的標普500 VIX期指也大漲18％，因而帶動富邦VIX 4日爆量大漲，成交量放大至61.42萬張，較前一日26.49萬張激增1.32倍。



今年3月因新冠肺炎疫情導致美股崩盤時期，標普500 VIX期指最高達82，疫情高峰大漲逼近五倍，隨著全球央行實施貨幣寬鬆政策及各項的財政救濟，再加上新冠肺炎疫情趨緩，8月中旬回跌至22～23遊走，3日美股崩跌，標普500 VIX期指盤中一度勁揚二成以上。



由於標普500 VIX期指4日小幅回挫，富邦VIX 4日收盤漲幅收斂為7.58％。第一金投顧董事長陳奕光認為，應與4日台股下方低接買盤力道強勁，以及政府伺機進場護盤有關。



永豐期貨副總廖祿民表示，台股在8月20日曾經崩跌過600餘點，以及3日美股無理由的重挫相似，投資人面對漲多的台股及美股仍要抱著風險意識，外資在台指期淨多單長期低於3萬餘口，9月選擇權最大未平倉量落在12,000點及13,300，低檔下移500點，投資人宜謹慎看待台股。