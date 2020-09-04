台股前瞻》下周高點搶先報、強運題材股出列

▍康和投顧

台股本周各類股漲跌互見，以玻璃陶瓷類指數上漲11.58％最強勢，食品類指數下跌3.71％最弱勢。康和投顧預期下周指數將在12,300～12,900點區間震盪，下周看好十一大題材類股，包含：IC設計股、矽晶圓股、面板股、Mini LED股、PCB股、板卡股、風力概念股、自行車股、遊戲股、散熱股、鋼鐵股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國總經數據並無因二次疫情擴散而明顯下滑，8月ISM非製造業指數由上月之58.1小幅下滑至56.9，雖結束連續三個月的反彈，並略低於市場預期，但幅度非常有限，顯示美國經濟成長雖有減慢情況，但近期美國疫情再次受控，美國服務業後續仍具有擴張性。

2.美國新冠疫情持續降溫且受控，9/3新增確診4萬4,294例，連續19天未超過5萬例，致死率2.9％維持低檔，檢測陽性率7天平均持續下滑至5.5％，現存住院、ICU病患人數維持下行趨勢，美國新冠疫情持續降溫且受控。

3.傳產股撐起台股另一隻腳，有別於6～7月份台股漲勢主要由電子股領軍擔綱，8月份傳產股上漲3.9％，金融股及電子股則分別上漲0.9％、0.6％，因傳產股目前評價普遍並未偏高，預期其強勢表現可望延續至9月，電子與傳產兩大族群輪漲表現，有利於指數再次醞釀挑戰歷史新高機會。

▍台新投顧

台股周五（4日）震盪下挫指數收低12,637.95點，較上周五（8月28日）累計下跌90.90點，周跌幅為0.71％。台新投顧下周看好七大題材類股，包含：5G手機股、板卡股、筆電股、營建資產股、汽車股、鋼鐵股、水泥股等，研判下周指數將在12,300～12,900點區間震盪。

台新投顧分析指出，近期影響台股三項國內外利多因素，包含：1.各國央行持續偏寬鬆政策。2.總體經濟數據轉佳。3.第三季電子業傳統營運旺季。

但台新投顧也提醒要留意三項國內外利空因素：1.美國對華為制裁擴大。2.美國新一輪財政刺激陷入僵局。3.二波疫情疑慮仍在。

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