9月4日一分鐘強弱勢股
9月4日一分鐘強勢股
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名稱
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漲幅(%)
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強勢原因
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(3218)
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10.00
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受惠近視雷射業務成長，7 月獲利年增逾2.8倍，股價亮燈攻高
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立凱-KY
(5227)
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10.00
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歐美車廠生產狀況逐步重回正常軌道，下半年出貨回溫可期
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昇貿
(3305)
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9.98
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搭美國星鏈計畫題材，獲Space X指定使用高階錫膏，預計今年出貨
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(6492)
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9.95
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新藥CX-4945緊急治療新冠肺炎重症患者5天康復，激勵多方搶進
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瀚荃
(8103)
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9.90
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躋身Space X供應商，股價強攻漲停，無畏外資連三日調節
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國碩
(2406)
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9.84
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全球太陽能新增裝置量再創新高，太陽能族群持續放閃吸金
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達能
(3686)
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9.67
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市場看好太陽能產業下半年可望逐步成長，連三日漲停攻高
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一詮
(2486)
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9.66
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外資連兩日加碼力挺，股價突圍衝高，KD指標向上，技術線型偏多
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台汽電
(8926)
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9.65
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綠能工程訂單滿手，本土法人回頭加碼，帶量長紅收復月、季線之上
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佳凌
(4976)
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6.54
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車用客戶需求回溫，下單動作積極，車用、視訊鏡頭產能滿載到年底
製表：陳昱光
9月4日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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祥碩
(5269)
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9.76
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憂心搶單風險，土洋法人同步減碼，股價重挫打入跌停
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信驊
(5274)
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6.69
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高價IC設計湧現調節賣壓，股價連兩日修正，面臨月線保衛戰
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世芯-KY
(3661)
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6.54
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外資單日大舉減碼1,843張，拖累股價表現，回測季線支撐
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富邦媒
(8454)
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6.16
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股價反彈續航力道不足，調節賣壓出籠，KD交叉向下
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譜瑞-KY
(4966)
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6.03
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資金撤出IC設計族群，外資連兩日減碼，股價下探千元整數關卡
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旺矽
(6223)
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5.24
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遭華為禁令波及，投信法人砍倉逾千張，KD指標下彎
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瑞昱
(2379)
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4.62
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美科技股領跌，外資、投信同步減碼，400元整數關卡得而復失
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億豐
(8464)
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4.04
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外資終結連三日買超，反手獲利了結，股價向下尋求季線支撐
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聯陽
(3014)
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4.01
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電子股走勢分歧，IC設計調節壓力沉重，市場向上追價意願薄弱
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微星
(2377)
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3.99
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短打外資撤出，反手賣超4,368張，投信逆勢接手千張，跌勢收斂
製表：陳昱光
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