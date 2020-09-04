9月4日一分鐘強弱勢股

9月4日一分鐘強勢股

名稱

漲幅(%)

強勢原因

大學光

(3218)

10.00

受惠近視雷射業務成長，7 月獲利年增逾2.8倍，股價亮燈攻高

立凱-KY

 (5227)

10.00

歐美車廠生產狀況逐步重回正常軌道，下半年出貨回溫可期

昇貿

(3305)

9.98

搭美國星鏈計畫題材，獲Space X指定使用高階錫膏，預計今年出貨

生華科

(6492)

9.95

新藥CX-4945緊急治療新冠肺炎重症患者5天康復，激勵多方搶進

瀚荃

(8103)

9.90

躋身Space X供應商，股價強攻漲停，無畏外資連三日調節

國碩

(2406)

9.84

全球太陽能新增裝置量再創新高，太陽能族群持續放閃吸金

達能

(3686)

9.67

市場看好太陽能產業下半年可望逐步成長，連三日漲停攻高

一詮

(2486)

9.66

外資連兩日加碼力挺，股價突圍衝高，KD指標向上，技術線型偏多

台汽電

(8926)

9.65

綠能工程訂單滿手，本土法人回頭加碼，帶量長紅收復月、季線之上

佳凌

(4976)

6.54

車用客戶需求回溫，下單動作積極，車用、視訊鏡頭產能滿載到年底

製表：陳昱光

9月4日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

祥碩

(5269)

9.76

憂心搶單風險，土洋法人同步減碼，股價重挫打入跌停

信驊

(5274)

6.69

高價IC設計湧現調節賣壓，股價連兩日修正，面臨月線保衛戰

世芯-KY

(3661)

6.54

外資單日大舉減碼1,843張，拖累股價表現，回測季線支撐

富邦媒

(8454)

6.16

股價反彈續航力道不足，調節賣壓出籠，KD交叉向下

譜瑞-KY

(4966)

6.03

資金撤出IC設計族群，外資連兩日減碼，股價下探千元整數關卡

旺矽

(6223)

5.24

遭華為禁令波及，投信法人砍倉逾千張，KD指標下彎

瑞昱

(2379)

4.62

美科技股領跌，外資、投信同步減碼，400元整數關卡得而復失

億豐

(8464)

4.04

外資終結連三日買超，反手獲利了結，股價向下尋求季線支撐

聯陽

(3014)

4.01

電子股走勢分歧，IC設計調節壓力沉重，市場向上追價意願薄弱

微星

(2377)

3.99

短打外資撤出，反手賣超4,368張，投信逆勢接手千張，跌勢收斂


製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組

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