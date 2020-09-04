台股漲多拉回！ 凱基投顧看好六大題材類股

受前一日美股四大指數全面重挫影響，台股今日開低下挫行情，午盤過後跌勢收斂，指數回升12,600點上震盪。凱基投顧下周看好六大題材類股，包含：風電股、探針股、電源供應器股、遠距商機股、板卡股、太陽能股等，預期下周指數在12,300-12,900點區間震盪。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期七項國際利多因素：

美國8月密西根大學消費者信心指數由72.5上升至74.1，優於市場預期的72.8。

7月美國個人消費支出月增1.9％，前值月增6.2％，高於市場預期的1.5％。

中國官方8月製造業採購經人指數51，優於市場預期的48.7；非製造採購經理人指數由54.2上升至55.2；綜合採購經理人指數由54.1上升至54.5。

美國8月ISM製造業PMI由54.2上升至56，優於市場預期的54.5；其中新訂單指數為67.6，創2003年以來新高。

蘋果要求供應商今年打造至少7,500萬支5G iPhone，大概跟去年發表新款iPhone的數量差不多。

美國7月份工廠訂單月增6.4％，優於市場預期的月增6％。

美國上周初領失業救濟金人數減少13萬人至88.1萬人，為今年3月中旬疫情爆發以來的新低，並優於經濟學家平均預估的95萬人。

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