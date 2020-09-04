主力股換人做 37檔氣勢如虹

台股今（4日）加權股價指數收盤報12,637.95點，跌120.02點，跌幅0.94％，成交量為2,305.37億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有17檔，前10名為英利-KY (2239)、昇貿 (3305) 、奇偶 (3356)、環科 (2413)、科風 (3043)、誠創 (3536)、瀚荃 (8103)、悅城 (6405)、燁興 (2007)、千興 (2025)以上皆漲停。

今日有3檔超過5％跌幅，跌幅前10名有祥碩 (5269)、世芯-KY (3661)、富邦媒 (8454)、瑞昱 (2379)、凱羿-KY (2939)、佳大 (2033)、蔚華科 (3055)、同泰 (3321)、億豐 (8464)、聯陽 (3014)。

上市成交量前10名個股友達 (2409)、群創 (3481)、彩晶 (6116)、聯合再生 (3576)、長榮 (2603)、元晶 (6443)、安集 (6477)、聯電 (2303)、中興電 (1513)、精成科 (6191)。

上櫃有29檔7％以上漲幅，其中前10名為大學光 (3218)、立凱-KY (5227)、博磊 (3581)、東林 (3609)、生華科 (6492)、映興 (3597)、鈦昇 (8027)、信立 (4303)、廣寰科 (3287)、微端 (3285)以上皆漲停。

今日上櫃有8檔股票有5％以上的大跌，前10檔合邦 (6103)、信驊 (5274)、譜瑞-KY (4966)、聚紡 (4429)、台境 (8476)、旺矽 (6223)、力新 (5202)、幸康 (3332)、禾昌 (6158)、宏易創新 (4530)。

上櫃成交量前10名為茂迪 (6244)、廣運 (6125)、僑威 (3078)、中美晶 (5483)、大田 (8924)、鈦昇 (8027)、光洋科 (1785)、磐亞 (4707)、合晶 (6182)、立凱-KY (5227) 。

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