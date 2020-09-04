今日焦點股 重點摘要

今（9/4）日熱門焦點股如下：

（1）勤美（1532）集團下半年鑄造本業訂單明顯增溫，武漢新廠一期9月重啟興建工程；在營建方面，勤美台北、台中兩大豪宅案銷售傳捷報，在兩大引擎助攻下，下半年業績將逐季增溫。今日早盤不畏大盤重挫，股價逆勢上揚、最高站上29.20元，漲幅逼近3%，目前成交量達1400多張。

勤美集團旗下的建設事業部，每戶總價高達2至3億元、位於台北內湖的景觀豪宅「勤美璞真碧湖畔」，近期賣出多戶、創造銷售佳績。

此外，台中西區草悟道商圈的「勤美之森」預售案，每坪成交單價6字頭，目前熱銷逾五成，第四季醞釀調漲售價。法人預估，建設事業今年可望為勤美挹注12至16億元的售屋營收。

不僅如此，兩岸鑄造大廠－勤美集團，大陸武漢新廠興建工程受疫情影響而延宕半年多，9月將重啟建廠工程，一期新廠預計搶在2021年第一季完工投產。

勤美目前鑄造本業已感受到，包括汽車、工程、農機等三大主力產業的訂單明顯增溫，下半年營收可望逐季攀升。（工商時報 曾麗芳）

（2）鴻海集團個股周五表現疲軟，其中鴻準來到52.5元，跌1.5%。京鼎來到188.5元，跌2.84%，乙盛-KY來到34.8元，跌2.25%，帆宣來到106元，跌2.3%，樺漢來到276.5元，跌2.3%。鴻海迄中場的跌幅也達1.16%，報76.8元。

展望下半年營運表現，鴻海先前在法說會上預估，下半年伺服器領域成長動能超過上半年；第3季整體營業額季增個位數百分點。

其中消費性暨智能產品因為COVID-19疫情影響、新機種出貨遞延，預估季成長個位數，較去年同期雙位數下滑；雲端網路產品較第2季持平，較去年同期成長個位數百分點。

電腦終端產品預估較第2季成長個位數百分點，也較去年同期成長個位數；第3季PC和平板產品延續第2季穩健成長趨勢；至於元件和其他產品較第2季成長雙位數百分點，較去年同期持平。

鴻海集團積極擴大在中國市場以外的產能比重，已從以前的25%提升到30%，不排除未來比重還會增加。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.華邦電(2344)：昨獲三大法人聯手買超19769張，支撐今早股價逆勢翻紅漲逾3%，力守5日線、月線。

2.南亞科(2408)：業績連4降，8月營收創6個月低點，今早股價跌逾2.5%，5日線告失。

3.台積電(2330)：蘋果昨夜股價大跌8.01%，昨夜ADR亦跌1.2%，影響早盤股價一度跌至427元，回測5日線、月線。

4.燁興(2007)：不理列注意股，今早多頭持續搶進攻高，逆勢再亮燈漲停。

5.英利-KY(2239)：獲沃爾沃汽車6.5億人民幣合約，今早多頭大喜，放量疾拉漲停。

6.大魯閣(1432)：減資彌補虧損換發新股訂9月21日上市，股價經過近2周震盪整理，今早跳空漲停鎖死，排隊買單高掛1.3萬餘張。

7.喬鼎(3057)：多頭瞄準低價股，早盤逆漲逾2%，登1年來新高。

8.鈦昇(8027)：三大法人連5日買超，早盤放量漲逾2%，挑戰70元。

9.氣立(4555)：8月、前8月營收雙創同期次高，早盤離50元一步之遙。

10.中興電(1513)：綠電加持，今年EPS上看3元，早盤續揚、改寫前高。

11.智伸科(4551)：8月營收雙升，早盤向200元靠攏。

12.瀚荃(8103)：躋身Space X供應商，業績將旺到明年，利多護股價，早盤逆勢走高4%。

13.卜蜂(1215)：美豬議題股價拉回一波，目前已在低檔區受到大盤重挫影響小，開盤逆勢小揚穩在平盤附近。

14.冠德(2520)：敦北案完工進補明年業績，加上房市正熱打壓空方，今早上漲2.5%，拚站穩40元。

15.微端(3285)：買盤進場搶搭補漲列車，今早再度漲停，創下17個月新高價。

16.熱映(3373)：外資穩定買超護航股價，股價整理許久，今早逆勢上攻，漲幅達5%。

17.旺玖(6233)：低基期轉機、MEMS題材護體，外資連2日買超，早盤逆勢帶量上漲逾2.5%，站上所有短均。

18.祥碩(5269)：近期面臨搶單傳聞侵擾，導致股價連日遭壓抑，外資雖身體力行買超，但股價仍續跌逾6%，失守1600元關卡、創2個月低點。

19.正新(2105)：H2營運樂觀，外資連3力挺，晨盤步伐穩健抗跌，一度漲逾1%。

20.生華科(6492)：新冠新藥告捷，連拉2根漲停歡慶，改寫3年半高價。

21.茂迪(6244)：減資瘦身+綠能題材發酵，晨盤亮燈拉第3根漲停後，陷入多空激戰震盪激烈，成交量能放大至逾5萬張。

22.大學光(3218)：自營商連4買助威，多頭發動快攻，早盤翻紅急拉漲停，改寫天價297元。

23.晶碩(6491)：8月營收年增23.99%，近日獲法人偏多操作，早盤翻紅走揚3%，力保200元及五日線。

24.佳凌(4976)：轉型有成，全年拚轉盈，晨盤翻紅彈漲5%，堅守高位。

（4）美股漲多拉回，費城半導體指數大跌5.74%，台積電今天股價以新台幣427元開出，跌9元，跌幅逾2%。

美股科技股走勢疲弱，蘋果（Apple）股價大跌8%，那斯達克指數跌4.96%，費城半導體指數跌5.74%，台積電美股存託憑證（ADR）跌0.99美元，收在81.18美元，跌幅約1.2%，仍為表現最佳的成分股。

台積電今天股價開盤達新台幣427元，跌9元，跌幅2.06%，影響大盤指數約77點；台積電市值也一度縮水2333億元。

手機晶片廠聯發科股價開盤跌2.32%，晶圓代工廠聯電股價跌逾3%，網通晶片廠瑞昱跌2.37%，半導體類股指數一度跌逾2%。（中央社）

（5）合勤控（3704）4日舉行線上法說會，會中將就第二季營運狀況做說明，同時也會就下半年的展望做分析，由於合勤控第二季營運繳出佳績，吸引多頭卡位，近期量能明顯升溫，不過因短線漲多，獲利了結賣壓湧現，今日多方腳步略顯凌亂。

合勤控今年首季受到疫情影響，營運受挫，仍繳出赤字的成績單，但隨著第二季歐洲相繼解封，合勤控樂看零售業已恢復了八成，成功幫合勤控扭轉劣勢，第二季順利轉虧為盈，相較於首季的每股淨損0.33元，第二季EPS 0.38元營運出現大逆轉。

合勤控受惠於法說會題材升溫，自9月2日公布法說會訊息起，連拉二根長紅，因短線漲多，今日走勢略顯震盪，早盤還以26.4元、下跌0.65元的低盤開出，盤中數度翻紅，透露出多空交戰的訊息。（工商時報 鄭淑芳）

（6）半導體測試介面廠精測（6510）受惠5G智慧型手機相關晶片測試需求暢旺，2020年8月合併營收突破4億元關卡、衝上4.05億元新高，公司對第三季及下半年營運展望樂觀，法人看好精測第三季營收可望季增逾1成、改寫歷史新高。

在利多題材激勵下，精測不畏台股重挫近200點逆風，今（4）日開高後雖一度小跌1％，但隨即回神翻紅走揚，最高上漲3.85％至729元，早盤維持逾2％漲幅，表現明顯抗跌。不過，近期三大法人持續偏空操作，上周合計賣超324張，本周迄今持續賣超255張。

精測8月自結合併營收達4.05億元，較7月3.85億元成長5.09％、較去年同期3.67億元成長達10.25％，改寫歷史新高。累計精測1～8月合併營收27.48億元，較去年同期19.86億元成長達38.36％，續創同期新高。

精測表示，智慧型手機市場有望在下半年回溫，其中5G智慧型手機開始由高階轉向中階市場發展，滲透率快速提升，帶動應用於5G智慧型手機的核心應用處理器（AP）、射頻（RF）及高效能運算（HPC）相關晶片的探針卡需求暢旺，使探針卡8月業績維持旺季表現。

展望後市，精測日前法說時對第三季及下半年營運展望樂觀，並專注發展自製微機電（MEMS）探針卡，預計將自本季起對營收產生貢獻。精測指出，8月推出的全新自製針SR90，可應用在高速運算HPC、GPU、CPU等晶片測試，搭配的探針卡已進入客戶驗證階段。

精測預期，今年探針卡營收貢獻估約20～25％，毛利率可維持50～55％的長期目標區間。不過，新冠肺炎疫情影響仍有待觀察，將持續發展好技術實力，以因應客戶移轉挑戰，並致力投入智慧製造及智慧環保，盼未來往外拓展為新業務，打造為營運第三隻腳。

投顧法人認為，精測8月營收表現符合預期，但由於15日後將無法再出貨給華為，9、10月營收表現將成為觀察重點，並勢必要轉向發展更多其他業務，採用全新自製針的新探針卡產品對營收貢獻將是明年觀察重點，維持中立評等、目標價700元。（時報資訊 林資傑）

（7）歐美股市3日大跌，尤其美股四大指數跌幅2.78～5.74％，尤其科技股代表的那指及費半指數重挫，波及亞股今（4）日走勢，台股更在台積電（2330）及大立光（3008）雙王不振下大跌百點，月線得而復失，且摜破12,700點關口；資金轉向避險工具，包括連動各國股指反向ETF及富邦VIX（00677U）均出現強彈。

國際股市從3月來強力反彈，並持續創新高，全球多頭指標美股在創高後，3日由科技股引發殺盤，歐股也跟著疲弱不振，亞股今日開盤也同步走跌，與各國股指連動的反向ETF，同步彈升，富邦VIX早盤跳高至5.8元，大漲近10％，隨後維持上漲8％以上漲幅表現。

而與各國連動的反向ETF，包括富邦NASDAQ反1、元大S＆P500反1、國泰美國道瓊反1等都大漲3～6％之間，富邦上證反1、元大滬深300反1．FH香港反1、國泰中國A50反1、元大台灣50反1、富邦臺灣加權反1等，也同步大漲1～3％之間。（工商時報 呂淑美）