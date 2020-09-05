大震盪要來了 選股不選市

台股高點落在七月二十八日最高13,031點，成交金額3489億，8月20日最高12,764點，成交金額3524億，創下台股史上新天量，台股從7月28日至今遲遲沒有創新高，高點已經過去一個多月，反觀美國股市卻頻創新高，到底台股是領先呢？還是美股領先，台股落後呢？

從權值股看大盤 逢高遇壓

觀察三大指標股，台積電、鴻海、大立光，台積電股價高點同樣落在7月28日最高466.5元，當時反映英特爾七奈米製程落後，可能將代工訂單釋出，激勵台積電提前反映未來在2023年可能拿到的新訂單，這筆新訂單對於台積電將是大補丸，至少可增加二成至三成的營收，以目前預估台積電每股盈餘落在20元附近，將來每股盈餘可能會增加至25~30元，股價肯定有激勵效果。

但這件事是在2023年反應，現在才2020年第三季，不確定性還很大時間還久，這就是為什麼台積電至今一個多月都還沒創新高的原因。

鴻海股價7月17日就見到波段高點88.6元，比台股還早見到波段高，當然面臨蘋果扶植立訊與供應鏈板塊挪移影響成本增加，股價已經疲弱不振很長一段時間，而其高點落在2020年1月20日93.4元，紅色供應鏈低價搶單已經勢不可擋，代工霸主需要找新出路，不能只倚賴一顆蘋果，否則整個鴻海帝國重返榮耀將遙遙無期。

不過，最近鴻海與裕隆合作電動車，有可能是將來一條新的出路。此外，第四季起蘋果iPad與三星都將陸續推出Mini LED當背光源，對鴻海是另一條佈局已久的新業務，相當值得期待！

大立光股價從2020年1月14日最高5210元至今，三月十九日最低3240元又快要破底，8月31日最低已經來到3370元，距離只差4%，股王代表法人的心態與有錢人的想法，也是台股的精神領頭羊，如果不小心破底對台股指數雖然影響不大，但是心理層面的殺傷力很強。

最主要原因是大立光慘遭「華」鐵盧，美國對華為禁令不斷緊縮，直接影響高階手機出貨，而高階鏡頭正是大立光主要獲利來源，從大立光的股價走勢來看外資已經陸續開槍降評，似乎還沒到最後利空出盡的階段，暫時不要進場接刀。

OTC中小股 成交量萎縮

上櫃指數高點落在7月9日，當時爆出單日1095億大量，爾後至8月底觀察高點卻越來越低，成交量也逐漸萎縮，這不是一個好現象。團隊的解讀是漲的族群變了，資金乾坤大挪移，從3月19日到7月9日主要漲勢集中在生技股，才有後來市場瘋搶的天國一輝，但是7月9日後資金轉到團隊分享的再生能源上，尤其是太陽能、風力發電、儲能商機，但是這些股票佔權值很小，所以很難再次推升指數。

指數會震盪 低價轉機當道

從權值股，從上櫃指數來看台股短線，在台幣仍舊強勢，美元指數弱到接近破底邊緣，卻遲遲無法創歷史高，加上市場資金都在打游擊戰，當沖來當沖去，把股票市場當成賭場，當沖占比來到39%逼近四成，這真的是一件非常可怕的事情。觀察巴菲特指標(市值/GDP)八月二十六日已經來到199.17%，通常超過175%以上就代表股市估值過高，八月底已經來到逼近200%，可見九月指數震盪在所難免。

台股景氣對策信號燈卻還在低檔亮黃藍燈，連續五個月代表景氣依舊低迷分數只有二十一分，股價已經漲到天上，七月整體上市公司本益比為21.42，明顯高於均值，較去年同期高5.04%。

波動度加大 控制好資金水位

追蹤標普500的VIX恐慌指數，8月11日最低來到20.28，至今都沒有再創新低。反觀標普500指數從8月11日最低3326點一路走高，8月28日最高已經來到3509點，波段漲幅達5.5%，VIX指數8月28日最高26.3，卻漲了29.68%，這已經說明一件事，九月的行情震盪會非常大，尤其目前幾乎所有的投資人都認為行情會一路漲到川普選前，不過，需要提防川普耍賤招利用下殺來刺激選民投票給他，所以資金水位要控制好，不可不慎！

（李春生）

文章來源：理財周刊

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)