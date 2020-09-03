外資大回補 搶進低價股

美股創高，外資3日搶認錯回補，單日買超台股108.51億元，創今年7月22日來新高，買超標的鎖定低價股友達、群創、長榮等，並大舉減碼元大台灣50反1、富邦VIX。台股分析師認為，5G智慧機上市、聯準會貨幣寬鬆政策、防疫新生活帶來NB採購潮都將拉抬台股過衝萬三。

美國S&P 500指數、那斯達克指數頻頻創下歷史新高，今年向來對台股操作保守的外資3日終於展開認錯回補，與此同時，上市櫃當日沖銷比也小幅攀升至33.61及36.09％，散戶買氣也持續熱絡。

就買超張數觀察，外資買超友達、彩晶、群創、旺宏、合勤控、華邦電1.3～11.45萬張；就買超金額而言，包括台積電、微星、友達、聯發科每檔金額從12億～56億元。

第一金投顧董事長陳奕光認為，美國那斯達克指數衝過萬二，台股向來與那斯達克指數連動性達八成，台股落後補漲再創高點實屬必然。他並指出，基於兩大利多，台股9月挑戰萬三可期：

一、是美國聯準會持續實施的貨幣寬鬆政策，資金派對尚未結束，美債資金轉向股市的激勵，推升股市多頭不遂。

二、第三季為5G智慧機上市熱潮，再加上防疫新生活額外創造的在家工作、遠距教學所需的NB、網路設備升級、平板電腦等採購需求，這些商品供應鏈與台股關連性高，預計第三季電子業財報將繳出亮眼成績單，台股有財報當靠山，隨著8月上市櫃公司營收公布後，台股有望衝過萬三。

國泰證券期顧問處協理簡伯儀也表示，台股3日再度回到所有均線之上，10日線也翻揚，5日線在4日也會因為扣抵位置低出現翻揚，屆時短期均線再度轉為偏多，量能回溫至月均量之上，日線技術指標RSI也回升至50多方區之上，台股量價指標均出現轉強跡象。

簡伯儀說，本周到下周是上市櫃公司8月合併營收發布的高峰期，進入旺季的電子股、航運業等業績將有爆發性成長，屆時持續激勵相關族群以及個股的表現。

康和證券總監廖繼弘表示，眼見美股創高，外資3日大幅降低避險的部位如元大台灣50反1、富邦VIX分別達3.44萬張及1.72萬張，外資轉進低價的大型權值電子股、傳產股，如友達、群創、台玻、長榮等，類股健康輪動將順著美股創高趨勢而震盪走揚。