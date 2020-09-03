9月3日一分鐘強弱勢股
9月3日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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精成科（6191）
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10
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上半年EPS 1.05元，賺贏歷年同期，股價創十年來新高
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大田（8924）
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9.99
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美日高爾夫市場回溫，7月營收年增2.31％，三大法人買超1,676張
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廣寰科（3287）
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9.97
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遠距商機持續發酵，7月營收年增2.5倍，股價連四日攻漲停板
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安集（6477）
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9.97
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7月營收年增271.8％，3日股價破40元大關、寫歷史新高
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喬鼎（3057）
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9.97
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AI、雲端、大數據成趨勢，儲存市場成長，股價站上5日線
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茂迪（6244）
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9.96
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太陽能股齊揚，上半年轉虧為盈，股價跳空漲停、創逾兩年新高
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國碩（2406）
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9.96
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7月營收8.1億元，年增27.33％，外資連兩日買超，股價連二紅
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晶相光（3530）
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9.96
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CIS感測元件出貨量暴增，8月營收3.01億元，創歷史新高
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緯軟（4953）
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9.95
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客戶需求復甦，Q2獲利創單季新高，3日股價攀近一年來新高
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鈦昇（8027）
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9.95
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7月營收2.12億元，年增87.29％，三大法人連五日買超
製表：鄭郁平
9月3日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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同亨（5490）
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8.82
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8月營收月減27.1％、年減25.9％，跌破5日線，外資連兩日賣超
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合一（4743）
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7.13
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8月營收5.2萬元，年減96.9％，外資終結連九買，股價跌破5日線
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亞諾法（4133）
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5.82
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今年以來股價已大漲近50元，近期賣壓沉重，股價連四黑
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江申（1525）
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5.5
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近一個月來股價大漲近五成，短線漲幅過大，拉回測試5日均線
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云辰（2390）
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5.34
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7月營收年減23.8％，三大法人賣超1,428張，股價回測5日均線
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萬達光電（5220）
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5.23
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今年以來股價上漲105.65％，3日股價跌破5日線，10日線有撐
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眾達-KY（4977）
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5.04
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近一個月來股價大跌14.07％，三大法人賣超1,272張，5日線得而復失
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淳紳（4529）
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4.83
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Q2 EPS 0.38元終結連27季虧損，惟2日股價創波段新高後，拉回整理
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宣德（5457）
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4.82
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法人預估獲利成長恐低於預期，三大法人連兩日賣超3,082張
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研通（6229）
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4.67
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近一周股價大漲逾10元，短線漲幅過大，股價拉回2日低點整理
製表：鄭郁平
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