9月3日一分鐘強弱勢股

9月3日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

精成科（6191）

10

上半年EPS 1.05元，賺贏歷年同期，股價創十年來新高

大田（8924）

9.99

美日高爾夫市場回溫，7月營收年增2.31％，三大法人買超1,676張

廣寰科（3287）

9.97

遠距商機持續發酵，7月營收年增2.5倍，股價連四日攻漲停板

安集（6477）

9.97

7月營收年增271.8％，3日股價破40元大關、寫歷史新高

喬鼎（3057）

9.97

AI、雲端、大數據成趨勢，儲存市場成長，股價站上5日線

茂迪（6244）

9.96

太陽能股齊揚，上半年轉虧為盈，股價跳空漲停、創逾兩年新高

國碩（2406）

9.96

7月營收8.1億元，年增27.33％，外資連兩日買超，股價連二紅

晶相光（3530）

9.96

CIS感測元件出貨量暴增，8月營收3.01億元，創歷史新高

緯軟（4953）

9.95

客戶需求復甦，Q2獲利創單季新高，3日股價攀近一年來新高

鈦昇（8027）

9.95

7月營收2.12億元，年增87.29％，三大法人連五日買超

製表：鄭郁平

9月3日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

同亨（5490）

8.82

8月營收月減27.1％、年減25.9％，跌破5日線，外資連兩日賣超

合一（4743）

7.13

8月營收5.2萬元，年減96.9％，外資終結連九買，股價跌破5日線

亞諾法（4133）

5.82

今年以來股價已大漲近50元，近期賣壓沉重，股價連四黑

江申（1525）

5.5

近一個月來股價大漲近五成，短線漲幅過大，拉回測試5日均線

云辰（2390）

5.34

7月營收年減23.8％，三大法人賣超1,428張，股價回測5日均線     

萬達光電（5220）

5.23

今年以來股價上漲105.65％，3日股價跌破5日線，10日線有撐

眾達-KY（4977）

5.04

近一個月來股價大跌14.07％，三大法人賣超1,272張，5日線得而復失

淳紳（4529）

4.83

Q2 EPS 0.38元終結連27季虧損，惟2日股價創波段新高後，拉回整理

宣德（5457）

4.82

法人預估獲利成長恐低於預期，三大法人連兩日賣超3,082張

研通（6229）

4.67

近一周股價大漲逾10元，短線漲幅過大，股價拉回2日低點整理

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平
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