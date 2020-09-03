雙王掌帥印 低價股衝鋒 台股收復月線

受惠治療新冠肺炎藥物愈趨呼之欲出，且市場預期美Fed（聯準會）掌控之短期聯邦基金利率位處歷史低水準，或至少維持至2024年，激勵美股短多士氣如虹，刺激道瓊等3大指數連番大漲之餘，也刺激台股多方一鼓作氣，在今連過3關，收復12700點、10日線與月線。

集中交易市場加權股價指數終場收漲58.47點，報12757.97點，單日漲幅0.46%，成交2331.38億元。

大盤在周四開高走堅的主要功臣，係以雙王之權王台積電、股王大立光執掌多方帥印，並以台塑四寶、國泰金、富邦金等負責穩盤，餘則全憑個股依題材自由發揮。

其中又以40元以下的中低價股漲勢最明朗，在散戶螞蟻雄兵追價無所畏懼下，包括友達、台玻、長榮航、華邦電、華航與長榮等一向予人大牛股印象者，多鹹魚大翻身。

重量級集團股今逆勢走跌者，包括聯電、鴻海、仁寶、統一、台灣大與第一金等，餘中信金、南亞科、台泥等多數權值股多紅光滿面。另外，高價股、生技股則各依題材領先盤勢發展，今表現不錯者，包括世芯-KY、鈊象、生華科、碩禾、瑞昱、和泰車、聚陽、南電、欣興、中裕、聯合再生及中美晶等。

櫃買市場方面，生技股持續拉回整理，類股指數大跌1.72%，而航運與觀光兩族群也表現不佳，係大盤逢高承壓主因；電子股雖站在多方，但類股指僅小漲，若細分族群，單重拖累指數漲幅者係電腦與電通兩大族群。

另外，電機、化學、紡纖、鋼鐵與營建等族群雖多臉色紅潤，唯占指數權重不大，無力使盤勢回天，迄終場的指數報跌0.16%，為167.33點，成交584.54億元。

業內人士指出，今雖收復10日線與月線，但大盤短中期均線是否再度多頭排列，還需再觀察未來2~3個交易日，能否再震盪走高，於高檔屹立不搖。

目前看起來，新冠疫情對全球主要工業國積極振興經濟來說，已不再是嚴重威脅，短期風險變數焦點，包括美中關係是否不再持續惡化，及南海、中東、中印等地緣政治緊張態勢，是否能趨緩？

若果是正向發展，則由美股領軍全球走多格局，仍審慎樂觀。設若態勢仍未明朗，則在高檔邊看邊走，適度設置停利點與停損點，降低持股風險，持盈保泰為宜。

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