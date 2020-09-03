中低價股奮起突圍 41檔勇猛亮紅燈

台股今（3日）加權股價指數收盤報12757.97點，漲58.47點，漲幅0.46％，成交量為2331.38億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有30檔，前10名為精成科 (6191)、安集 (6477)、喬鼎 (3057)、晶相光 (3530)、國碩 (2406)、誠創 (3536)、科風 (3043)、燁興 (2007)、台南-KY (5906)、元晶 (6443)以上皆漲停。

今日有5檔超過5％跌幅，跌幅前10名有越南控-DR (9110)、亞諾法 (4133)、江申 (1525)、云辰 (2390)、眾達-KY (4977)、矽力-KY (6415)、鈞興-KY (4571)、映泰 (2399)、翔耀 (2438)、中視 (9928)。

上市成交量前10名個股群創 (3481)、友達 (2409)、彩晶 (6116)、長榮 (2603)、聯合再生 (3576) 、華航 (2610)、聯電 (2303)、合勤控 (3704)、和桐 (1714)、金寶 (2312)。

上櫃有31檔7％以上漲幅，其中前10名為微端 (3285)、大田 (8924)、博磊 (3581)、倚強股份 (3219)、德英 (4911)、廣寰科 (3287)、合騏 (8937)、茂迪 (6244)、晶宇 (4131)、鈦昇 (8027)以上皆漲停。

今日上櫃有9檔股票有5％以上的大跌，前10檔欣普羅 (6560)、飛寶企業 (4413)、同亨 (5490)、燦星旅 (2719)、中茂 (5205)、合邦 (6103)、合一 (4743)、泰偉 (3064)、萬達光電 (5220)、杏國 (4192)。

上櫃成交量前10名為廣運 (6125)、僑威 (3078)、立碁 (8111)、岳豐 (6220)、茂迪 (6244)、中美晶 (5483)、研通 (6229)、創惟 (6104)、精材 (3374)、台康生技 (6589) 。

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