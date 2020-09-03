台股站上12,800點大關 蘋概三王走揚

美股收高激勵下，台股今天盤中一度大漲158點，站上12,800點大關，蘋概股三大指標同步走揚，其他族群以面板、太陽能類股表現較佳；分析師認為，台股盤勢偏多，短線來看月線不會快速下壓。

台股加權指數盤中來到12,857.79點，上漲158.29點，站回所有均線之上。至10時43分左右，加權指數來到12,807.68點，上漲108.18點，漲幅0.85%，成交值新台幣1,376.68億元。電子股漲1.03%，金融股漲0.39%。

權值電子股蘋概三王仍是資金青睞焦點，股王大立光盤中上漲1.51%，來到3,705元；台積電漲1.15%，來到438元；鴻海漲0.64%，報78.3元。

面板廠友達董事長彭双浪昨天受訪釋出利多訊息，認為面板產業谷底「已經過了」，產業都是往上走，需求樂觀看待，未來1年到2年面板供需可望持穩，價格可朝正面發展。友達今天盤中股價漲停9.72%，來到11.85元，成交量逾51萬張；群創漲幅約7.81%，來到10.35元，成交量逾50萬張。

華冠投顧分析師范振鴻表示，今天大盤估量約2,500億元，大於月均量約2,300億元，呈現攻擊盤勢，權值股台積電漲幅逾1%，貢獻大盤漲點約40點；雖然台股近期震盪整理，盤勢仍偏多，短線來看，月線應不會快速下壓。