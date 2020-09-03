美股勁揚那指登新高 台股伺機再攻月線

投資人忽略令人失望的美國就業數據，華爾街股市再度勁揚，那斯達克指數收盤首度突破12000點。法人認為，台股有機會伺機再攻月線，唯近期也不排除將延續區間整理，消化上檔套牢賣壓。

美股道瓊工業指數上漲454.84點或1.59%，以29100.50點作收；標準普爾指數上揚54.19點或1.54%，收3580.84點；科技股為主的那斯達克指數漲116.78點或0.98%，收12056.45點。

台股2日早盤一度上漲近百點，攻上12800點大關，但隨後震盪走低翻黑，終場收在近平盤12699.5點，下跌3.78點，跌幅0.03%，月線關卡得而復失，也失守5日線12704點，成交值新台幣2079.56億元。

自營商昨天賣超0.85億元，投信買超8.11億元，外資及陸資賣超50.26億元；三大法人合計賣超43億元。

外電報導，代工廠鴻海與微軟共同聲明宣布先前權利金訴訟和解，雙方展開新合作關係。產業人士表示，雙方今年來合作範圍更廣泛，在商業合作越來越多的前提下，雙方訴訟案件也採取和解態度。

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法人表示，台股多方量能偏低，且短期均線下彎，上檔反壓短期不易突破；在季線支撐下，台股將在月線與季線間整理。