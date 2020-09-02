9月2日一分鐘強弱勢股

9月2日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

茂迪

(6244)

10

H1轉盈，H2業績可望持續增長；挾熱經濟及中低價股題材

單井

(3490)

9.98

短中均線多頭排列，季線現翻揚跡象，多頭拉出長紅K棒

佳凌

(4976)

9.97

受惠視訊、安控需求，8、9月營收可望走高，Q3將優於Q2

太極

(4934)

9.96

太陽能指標股率先強勢漲停為族群點火；無畏警示攻上漲停

僑威

(3078)

9.94

Q3營運可望挑戰單季歷史新高，多方簇擁股價再創近10年高

金麗科

(3228)

9.94

IC設計族群反彈；受惠陸去美化自製晶片題材，股價亮燈漲停

撼訊

(6150)

9.94

買盤轉進，激勵股價跳空、拉出長紅K收復年線，短均翻揚

合勤控

(3704)

9.93

近5日成交量明顯增加、均在萬張以上；法說行情提前反映

聰泰

(5474)

9.93

與工業電腦龍頭合作，運用邊緣AI運算，實現遠程醫療

岳豐

(6220)

9.93

H1獲利成長，訂單滿到Q4，產能滿載；股價寫１年來新高

製表：方歆婷

9月2日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

安力-KY

(5223)

 9.38

遭列警示股；獲利賣盤調節，股價苦吞長黑Ｋ，失守５日線

日盛金

(5820)

 7.02

獲利了結賣壓出籠，股價觸波段新高後拉回、力守５日線

擎亞

(8096)

 5.04

股價漲多，在觸及新高後引獲利賣盤出籠，苦吞長黑Ｋ棒

申豐

(6582)

 4.58

股價突破盤整區間，再創波段新高，惟賣盤獲利了結下車

康普

(4739)

 3.64

外資日前賣超３百餘張，動搖籌碼信心；股價失守年線

智伸科

(4551)

 3.63

外資近日多站賣方；股價連３黑，昨長黑Ｋ棒破５日線

技嘉

(2376)

 3.62

投信鬆動，昨擴大賣超力道逾3,700張，股價失守月線

生華科

(6492)

 3.6

外資近日多站賣方、昨賣超193張，拉回股價進入整理

正隆

(1904)

 3.56

投信昨反手大賣2,000張；股價連2黑、向5日線求支撐

南帝

(2108)

 3.29

賣盤調節，股價漲勢暫歇、觸波段新高後回落，逼近5日線

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組

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