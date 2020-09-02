9月2日一分鐘強弱勢股
9月2日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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茂迪
(6244)
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10
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H1轉盈，H2業績可望持續增長；挾熱經濟及中低價股題材
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單井
(3490)
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9.98
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短中均線多頭排列，季線現翻揚跡象，多頭拉出長紅K棒
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佳凌
(4976)
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9.97
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受惠視訊、安控需求，8、9月營收可望走高，Q3將優於Q2
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太極
(4934)
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9.96
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太陽能指標股率先強勢漲停為族群點火；無畏警示攻上漲停
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僑威
(3078)
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9.94
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Q3營運可望挑戰單季歷史新高，多方簇擁股價再創近10年高
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金麗科
(3228)
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9.94
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IC設計族群反彈；受惠陸去美化自製晶片題材，股價亮燈漲停
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撼訊
(6150)
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9.94
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買盤轉進，激勵股價跳空、拉出長紅K收復年線，短均翻揚
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合勤控
(3704)
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9.93
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近5日成交量明顯增加、均在萬張以上；法說行情提前反映
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聰泰
(5474)
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9.93
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與工業電腦龍頭合作，運用邊緣AI運算，實現遠程醫療
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岳豐
(6220)
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9.93
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H1獲利成長，訂單滿到Q4，產能滿載；股價寫１年來新高
製表：方歆婷
9月2日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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安力-KY
(5223)
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9.38
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遭列警示股；獲利賣盤調節，股價苦吞長黑Ｋ，失守５日線
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日盛金
(5820)
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7.02
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獲利了結賣壓出籠，股價觸波段新高後拉回、力守５日線
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擎亞
(8096)
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5.04
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股價漲多，在觸及新高後引獲利賣盤出籠，苦吞長黑Ｋ棒
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申豐
(6582)
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4.58
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股價突破盤整區間，再創波段新高，惟賣盤獲利了結下車
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康普
(4739)
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3.64
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外資日前賣超３百餘張，動搖籌碼信心；股價失守年線
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智伸科
(4551)
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3.63
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外資近日多站賣方；股價連３黑，昨長黑Ｋ棒破５日線
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技嘉
(2376)
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3.62
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投信鬆動，昨擴大賣超力道逾3,700張，股價失守月線
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生華科
(6492)
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3.6
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外資近日多站賣方、昨賣超193張，拉回股價進入整理
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正隆
(1904)
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3.56
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投信昨反手大賣2,000張；股價連2黑、向5日線求支撐
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南帝
(2108)
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3.29
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賣盤調節，股價漲勢暫歇、觸波段新高後回落，逼近5日線
製表：方歆婷
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