外資賣超尬投信買超 台股12800點得而復失

台股12699.5點收跌近平盤 12800點得而復失

美股收高，台股今天早盤一度上漲近百點，攻上12800點大關，但隨後震盪走低翻黑，終場收在近平盤12699.5點，下跌3.78點，也失守5日線12704點。

在蘋果（Apple）和Zoom Video等科技股推漲下，美股今天收高，那斯達克指數和標準普爾指數收盤再創新高，道瓊工業指數也上漲215.61點。

不過，由於數據顯示歐元區8月的消費者通貨膨脹率下滑，製造業活動也開始放緩，歐洲股市今天大多收跌。

台股今天以12772.43點開出，上漲近70點，越過月線12751點附近，早盤一度上漲近百點，高點來至12802.61點，攻上12800點大關，但隨後高檔震盪，一路走低，盤中翻黑，月線關卡得而復失，終場指數也失守5日線12704點。

台股加權股價指數今天終場下跌3.78點，收在12699.5點，跌幅0.03%，成交值2079.56億元。

新一代iPhone將亮相，市場傳出，疫情干擾下，蘋果對即將在第4季上市的新款高階iPhone訂單量，仍維持在7500萬支左右，與去年、前年的水準都相當。

不過，晶圓代工廠台積電終場翻黑，跌0.46%收在433元，大立光則上漲3.55%，收3650元；鴻海收77.8元，上漲1.04%。聯發科今天上漲3.47%，收596元，玉晶光也上漲3.68%，收620元。

展望後市，國泰證期顧問處協理簡伯儀今天表示，台股今天弱勢整理，雖然開高，但早盤震盪走低，顯示近期漲多，投資人追高意願不足，指數遭逢賣壓，而蘋概股也沒有很強勁，顯示電子股無法接棒，未來要持續觀察台股是否重啟動能。

三大法人賣超台股43億元

台股今天跌3.78點，收在12699.50點，成交值新台幣2079.56億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣43億元。

自營商賣超0.85億元，投信買超8.11億元，外資及陸資賣超50.26億元。

展望後市，國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天弱勢整理，雖然開高，但震盪走低，顯示近期漲多，投資人追高意願不足，指數遭逢賣壓，而蘋概股也沒有很強勁，電子股無法接棒，未來要持續觀察台股是否重啟動能。