電子股重返主流 45檔高掛紅燈籠
台股今（2日）加權股價指數收盤報12699.50點，跌3.78點，跌幅0.03％，成交量為2079.56億。
據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：
台股上市股今漲幅7％以上的有29檔，前10名為欣巴巴 (9906)、台南-KY (5906)、科風 (3043)、佳凌 (4976)、華冠 (8101)、太極 (4934)、合勤控 (3704)、圓剛 (2417)、精熙-DR (9188)、全漢 (3015)以上皆漲停。
今日有2檔超過5％跌幅，跌幅前10名有越南控-DR (9110)、東訊 (2321)、申豐 (6582)、凱羿-KY (2939)、中櫃 (2613)、佳必琪 (6197)、康普 (4739)、智伸科 (4551)、技嘉 (2376)、正隆 (1904)。
上市成交量前10名個股群創 (3481)、友達 (2409)、聯合再生 (3576)、長榮 (2603)、元晶 (6443)、欣興 (3037)、聯電 (2303)、中信金 (2891)、仁寶 (2324)、友訊 (2332)。
上櫃有40檔7％以上漲幅，其中前10名為茂迪 (6244)、信立 (4303)、單井 (3490)、僑威 (3078)、撼訊 (6150)、位速 (3508)、金麗科 (3228)、岳豐 (6220)、聰泰 (5474)、倉和 (6538)以上皆漲停。
今日上櫃有12檔股票有5％以上的大跌，前10檔安力-KY (5223)、日盛金 (5820)、百徽 (6259)、金雨 (4503)、牧東 (4950)、訊達 (6140)、擎亞電子 (8096)、德微 (3675)、新零售 (3085)、琉園 (9949)。
上櫃成交量前10名為茂迪 (6244)、台半 (5425)、驊訊 (6237)、僑威 (3078)、精材 (3374)、加百裕 (3323)、日盛金 (5820)、廣運 (6125)、合晶 (6182)、中菲行 (5609)。
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