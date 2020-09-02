電子股重返主流 45檔高掛紅燈籠

台股今（2日）加權股價指數收盤報12699.50點，跌3.78點，跌幅0.03％，成交量為2079.56億。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有29檔，前10名為欣巴巴 (9906)、台南-KY (5906)、科風 (3043)、佳凌 (4976)、華冠 (8101)、太極 (4934)、合勤控 (3704)、圓剛 (2417)、精熙-DR (9188)、全漢 (3015)以上皆漲停。

今日有2檔超過5％跌幅，跌幅前10名有越南控-DR (9110)、東訊 (2321)、申豐 (6582)、凱羿-KY (2939)、中櫃 (2613)、佳必琪 (6197)、康普 (4739)、智伸科 (4551)、技嘉 (2376)、正隆 (1904)。

上市成交量前10名個股群創 (3481)、友達 (2409)、聯合再生 (3576)、長榮 (2603)、元晶 (6443)、欣興 (3037)、聯電 (2303)、中信金 (2891)、仁寶 (2324)、友訊 (2332)。

上櫃有40檔7％以上漲幅，其中前10名為茂迪 (6244)、信立 (4303)、單井 (3490)、僑威 (3078)、撼訊 (6150)、位速 (3508)、金麗科 (3228)、岳豐 (6220)、聰泰 (5474)、倉和 (6538)以上皆漲停。

今日上櫃有12檔股票有5％以上的大跌，前10檔安力-KY (5223)、日盛金 (5820)、百徽 (6259)、金雨 (4503)、牧東 (4950)、訊達 (6140)、擎亞電子 (8096)、德微 (3675)、新零售 (3085)、琉園 (9949)。

上櫃成交量前10名為茂迪 (6244)、台半 (5425)、驊訊 (6237)、僑威 (3078)、精材 (3374)、加百裕 (3323)、日盛金 (5820)、廣運 (6125)、合晶 (6182)、中菲行 (5609)。

延伸閱讀

上市、櫃企業營運快報

今日焦點股 重點摘要

台積電軟腳！ 台股月線反壓重

大立光跌深反彈 六千金齊攻

主力群作價 台股月線前整理 短多味仍濃