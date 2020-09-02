今日焦點股 重點摘要

今（9/2）日熱門焦點股如下：

（1）在一連串外資調降目標價後，今日歐系外資將聯發科(2454)評等調高至「優於大盤表現」，再加上外資昨日也轉賣為買，今日多頭回神，晨盤股價一度重返600元關卡，漲幅在4%以上。

歐系外資在最新報告中表示，聯發科5G市佔率表現優於預期，明年5G晶片將上調至4.9億顆，外加二大遊戲平台PS5、XBOX客製化晶片及WiFi 6表現出色，預期今、明年都有年增一成水準，決定將評等由原先的「中立」調高至「優於大盤表現」，目標價維持上看720元。

華為禁令擴大影響，聯發科8月以來股價修正已達19%，歐系外資說，雖然少了華為委外訂單，聯發科今年智慧手機晶片總量將下滑8%，但明年可望回復8%年增正成長，受惠5G滲透率將推升聯發科市佔率，因此上調聯發科今明年5G晶片出貨量分別將達2.59億顆，明年更將翻倍至4.9億顆。

歐系外資除了看好5G智慧機晶片銷售外，並看好非智慧手機的業務表現亮眼，例如客製化晶片平台、WiFi 6、電源管理IC多產品布局等。特別是遊戲二大廠PS5、XBOX新機上市，可望為營運添成長動能。（時報資訊 郭鴻慧）

（2）針對先前傳出大陸武漢弘芯存在較大資金缺口，兩家台系設備廠可能受波及，被點名的兩家帆宣(6196)、亞翔(6139)均表示，本案對該公司財務、業務無重大影響，今早股價亦隨台股開高。

不過，帆宣開高震盪趨疲，迄上午10：14暫報小挫0.5元，為109.5元；亞翔目前則暫報上漲0.5元，為28.5元，漲幅1.79%。

日前大陸媒體報導，武漢市東西湖區政府提出武漢弘芯「存在較大資金缺口」，隨時面臨資金斷裂導致專案停滯的風險，帆宣因為沒收到尾款，將賣給弘芯的特氣櫃從廠區撤走。

帆宣表示，本案對公司財務、業務無重大影響，並依雙方協議及相關法規辦理作業；關於單一客戶相關細節，不給予評論。

亞翔表示，截至目前並未有跡象顯示，武漢弘芯半導體專案會對公司產生重大財務上影響。

亞翔旗下持股53.99%的亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司，也是被點名這次可能受波及的半導體廠；亞翔回應，目前業主已在積極處理中，公司也會密切關注後續發展狀況。

亞翔指出，武漢弘芯半導體工程專案，今年截至目前已認列工程收入人民幣0.33億元，占109年合併營收2.04%。已經核准計價並實際入帳之工程款項人民幣1.70億元，帳上仍有應收款項人民幣0.16億元。

另外，由於武漢屬於疫情原發地區，春節復工後之工程進度放緩，公司隨時追蹤業主相關資金狀況，並據以調整施工的進度。目前看來，並未有任何跡象顯示，武漢弘芯半導體專案會對公司產生重大營運或財務上的影響。（時報資訊 沈培華）

（3）盤中熱門焦點股：

1.南亞科(2408)：美光證實9月14日後停止供貨給華為，恐衝擊DRAM各廠短期營運，早盤股價逆跌逾1.5%。

2.台積電(2330)：昨外資轉買超7541張助攻月線成功，昨夜ADR再漲2.9%，推升今早股價續漲至441元，再取5日線。

3.春源(2010)：多頭點火，爆量衝漲逾6.5%、達11元，登近22個月波段高位。

4.晶技(3042)：8月營收挑戰10億元大關，9月仍有表現空間，開高走高逾6%，進入高檔壓力區。

5.柏承(6141)：耳機、手機板訂單將拉高Q3營收，外資昨日買超逾800張搭配技術線型有利多方，今早上揚3%。

6.同開(3018)：營運轉骨，目前在手訂單達40億元，今年可望終結虧損，昨日量增拉長紅K，今早續強再走高3%以上。

7.僑威(3078)：第3季營運可望挑戰單季歷史新高，高檔休息後多方再出發攻至49元之上，創下近10年高價。

8.高技(5439)：跨入新能源車領域為營運添柴，股價底部逐漸墊高，早盤突破46元朝月線靠攏。

9.炎洲(4306)：賣地估獲利7.79億元，早盤上揚近2%，再戰昨日高點。

10.義隆(2458)：NB熱翻天，H2營收季季看高，股價續漲逾3%，持平前波高價。

11.新唐(4919)：完成收購Panasonic半導體事業，成長加速，晨盤帶量強漲逾5.5%，站上所有短均。

12.台達化(1309)：ABS利差穩居高檔，營運向上看旺，早盤觸及漲停價、再寫波段高價，漲幅收斂仍漲逾7%。

13.聯發科(2454)：受惠5G換機潮，2外資維持加碼評等，股價持續回穩，上漲逾4%。

14.基亞(3176)：旗下快篩試劑獲美FDA EUA，激勵今跳空鎖漲停，一舉攻上70元、五日線及月線。

15.圓展(3669)：開學商機加持，下半年營運看漲，晨盤一度觸頂，追平前高146元。

16.華星光(4979)：獲外資連3買，早盤急彈8%，收復30元及月線失土。

17.大立光(3008)：iPhone新機備貨，蘋概多方號角響起，早盤反彈2.5%，重返3600元。

18.玉晶光(3406)：iPhone新機備貨潮啟動，昨獲外資翻多買超相挺，早盤勁揚3.5%，收復600元及五日線。

19.微星(2377)：電競夯、終端需求強，三大法人昨回補1622張，早盤漲逾6.5%，收復5日線。

20.仁寶(2324)：獨家代工Google新筆電，投信昨擴大買超4050張，早盤漲逾3%，站回月線。

21.訊連(5203)：AR虛擬試妝報喜，三大法人連5日買超，早盤漲逾4.5%，收復5日線。

22.彰銀(2801)：不敵疫情，擬下修全年獲利目標，外資連2日倒貨，早盤小跌。

23.大田(8924)：Q3營運看旺，不甩三大法人昨賣超，早盤漲逾3%，創波段新高。

24.淳紳(4529)：受惠資金流往上櫃，早盤亮燈漲停。

25.廣寰科(3287) ：受多頭青睞，早盤拉出第3根漲停。

(時報資訊)

（4）電感廠今展科（6432）透過面板客戶，間接打入筆電面板供應鏈，第二季筆電受到疫情激勵，需求大爆發，今展科筆電相關營收比重拉高至3～4成，推升第二季EPS達0.95元，寫7季以來新高紀錄，毛利率、營益率雙率雙升，連袂寫下單季新高，營益率首度登上兩位數，成財報亮點。

該股近日連續震盪登高，今則開低走高，再強勢攻頂，報38.35元，大漲9.89%，表現搶眼。

由於筆電廠看好能見度可到年底，加上疫情帶動的居家學習需求，意外激勵Chromebook訂單，今展科透過大型面板廠打入日系標案訂單供應鏈，並已經開始交貨，在7月營收已經創下單月營收次高紀錄之下，法人看好今展科第三季月營收有挑戰億元實力。

電感因高度客製化，在被動元件產業中不受價格撼動，即使各大被動元件廠謹慎看景氣，但是電感廠中的一體成型電感（Molding choke）是稼動率滿載的生產線，第三季筆電需求維持高檔不墜，教育筆電市場更可能一路暢旺到明年，今展科順利切入日系標案訂單之下，對第三季營運看法已經上修，能見度已經較6月有所提升。

NB面板約需要4～5顆電感，今展科是透過國內TV面板廠打入筆電品牌廠供應鏈，在物料清單上，今展科已是被認證過的料號，目前今展科自製一體成形電感產能已經滿載，公司也計畫繼續提升自製產能，降低外包比重。

今展科第二季獲利達2,311萬元，為歷史新高紀錄，年增60％、季增157％，每股盈餘0.95元，為7季以來新高紀錄，累計今展科上半年EPS達1.37元，年增14.16％，以上半年獲利進度來看，法人預期今展科今年EPS有望重返3元以上，為最近五年以來最佳獲利水準。(工商時報 李淑惠)

（5）基亞（3176）1日宣布，子公司德必碁（TBG）開發的抗體快篩試劑 ，取得美國FDA EUA（緊急授權核准），是台灣首家獲得核准的公司，該產品可以在10～15分鐘內得知檢測結果，並於美國銷售使用。

消息面激勵該股周三甫開市，即跳高直攻漲停板，報76。5元，漲幅9。91%，表現超級強勢。

據統計，截至9/1止，在美國FDA網頁上公告EUA核准的血清學檢測產品共有41項，其中僅13項產品和德必碁的抗體快篩試劑使用原理相同，是利用膠體金法做為檢測原理的產品，未來頗具銷售潛力。

德必碁的新冠肺炎核酸檢測試劑，6月間才取得美國EUA核准，此次快篩試劑又再獲FDA核准，兩項產品都是台灣第一個獲美國EUA核准的產品，指標意義濃厚。

德必碁抗體快篩試劑利用膠體金法檢測血液中的IgG/IgM抗體，優點是無須其他機器設備輔助，可以在10～15分鐘內得知檢測結果，用以協助診斷個體是否於近期或者之前曾受新冠肺炎病毒感染。

德必碁是基亞集團旗下專注於檢測事業的公司，此次新冠肺炎檢測試劑的全球布局，由基亞取得全球經銷權（紐、澳除外），德必碁則專注於產品研發和生產。

基亞表示，將與德必碁團隊以提供全方位新冠肺炎的檢測方案為目標，目前集團已完成檢測試劑於美國取證的階段性目標，有助基亞集團在美國和全球市場布局。(工商時報 杜蕙蓉)