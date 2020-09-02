美股收高激勵 台股拚重返月線

美股那斯達克和標準普爾指數收盤再創新高，台股1日漲111.83點，收在12703.28點，投顧分析，台股雖站回10日線、仍須觀察是否能重返月線12754點之上，盤勢才能轉強。

在蘋果（Apple）和視訊會議服務平台Zoom等科技股推漲下，美股今天收高，那斯達克指數和標準普爾指數收盤再創新高，道瓊工業指數也上漲215.61點。主要經濟體數據顯示製造業需求已從疫情谷底反彈，美元幣值也從兩年多來的低點揚升，都是今天美股上揚的因素。

不過，由於數據顯示歐元區8月的消費者通貨膨脹率下滑，製造業活動也開始放緩，歐洲股市今天大多收跌。

台股1日漲111.83點，收在12703.28點，成交值新台幣2156.69億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣51.82億元，其中自營商買超8.77億元，投信買超4.73億元，外資及陸資買超38.32億元。

日盛投顧分析，台股目前站回10日線12680點之上、但尚未重返月線12754點，後勢需要站回，盤勢方能轉強，因此認為在月線壓力下，操作仍慎防持股過高風險。

新一代iPhone即將亮相，根據市場傳出，顯示在疫情干擾下，蘋果對於即將在第4季上市的新款高階iPhone訂單量，仍維持在7500萬支左右，與去年、前年的水準都相當。蘋果也已要求零組件供應商的備貨量維持與去年差不多，相關供應鏈有鴻海、和碩、大立光、穩懋等。