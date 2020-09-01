7月大賺 政府基金虧轉盈

勞動部勞動基金運用局1日公布勞動基金最新績效，受到股市回溫、寬鬆貨幣政策與經濟刺激方案等激勵，讓勞動基金收益數由負轉正，來到281.9億元，收益率為0.66％，等於7月收益回補金額高達1,780.3億元，創下今年單月新高。

除了勞動基金7月獲利大爆發之外，國保基金及退撫基金也同步翻正，合計勞動、國保及退撫三大基金，7月單月大賺2,192.31億元，累計前7月收益數轉正429.51億元，終於扭轉巨幅虧損的窘況。

受到新冠肺炎疫情衝擊，勞動基金今年上半年績效一路呈負數，上半年收益數為負1,498.4億元，另衛福部委託管理的國保基金也虧損84.5億元，所幸7月國際股市及台股強彈，勞動基金及國保基金7月各大賺1,708.3億元及148.3億元，累計前7月均由虧轉盈。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，市場在7月主要因為寬鬆貨幣政策、經濟刺激方案，以及疫情走緩，讓部分經濟體開始啟動解封措施、陸續有疫苗藥物的研發進度，讓7月的金融市場，不論是股市或債市都有很好的回升，所以整體收益率到現在已經轉正。

劉麗茹坦言，這次勞動基金能隨市場反彈，主要是勞動基金在今年3、4月，市場較差時，「我們沒有縮手」，且有逢低佈局，所以當市場回來的時候，回升的速度就會比較快。她說，國內、國外在上半年都有撥款，國內大幅度的撥款大約落在3月，而國外則是在4、5月。

展望8月，劉麗茹認為，疫情雖然近期在部分國家有再度竄升，但在疫苗開發問市前，疫情仍對各國存在相當的風險，但目前全球貨幣市場仍然持續寬鬆，且各國財政刺激方案對金融市場有一定的支撐力，「預期8月的金融發展還算正向，未來逐步看到收益增加」。

劉麗茹指出，8月的金融數據、股債指標都是相對往上成長，但可以看出幅度不如7月。至於下半年，她認為，美國11月的選舉確實是需要考量的因素，畢竟美國是世界第一大的經濟體，「最怕他打噴嚏」，很難判斷未來市場絕對的動向，仍須審慎評估。