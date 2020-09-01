9月1日一分鐘強弱勢股
9月1日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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麗清
(3346)
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10.00
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大陸新車市場回溫，對LED車燈模組需求再起，Q3營運看俏
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台半
(5425)
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10.00
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外傳透過寧德時代打入特斯拉供應鏈，股價1日衝破季線
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驊訊
(6237)
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10.00
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受惠遠距商機助攻，相關晶片出貨暢旺，下半年旺季可期
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森田
(8410)
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10.00
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筆電需求「疫」外轉強，供不應求，訂單能見度直達年底
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公準
(3178)
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9.98
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星鏈計畫帶動低軌道衛星題材熱度，上半年已有營收貢獻
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TPK-KY
(3673)
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9.96
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毆菲光證實遭踢蘋果供應鏈為不實傳聞，市場卻已領先反應
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南電
(8046)
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9.96
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投信丟外資減，作帳題材淡化，但股價1日仍上演反彈行情
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研通
(6229)
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9.92
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完成庫藏股註銷減資案外，Q2業績較Q1轉虧為盈
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吉茂
(1587)
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9.88
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北美主要競爭對手申請破產重整，客戶轉單效應持續發威
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日盛金
(5820)
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9.62
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金管會證實出售案已遞件申請，外傳中信金、卜蜂有望接手
製表：柯宗沅
9月1日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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湧德
(3689)
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9.85
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再度接獲普思電子提出的專利訴訟，股價嚇跌，失守月線
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盛達
(3027)
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8.49
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今年起營運轉虧為盈，惟短線急漲後拉回，力守5日均線
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動力-KY
(6591)
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8.11
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擬辦理現增200萬股案充實營運資金，卻不受市場領情
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蔚華科
(3055)
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7.31
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受出貨遞延影響，自結7月每股虧損0.21元，股價自高檔回落
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新晶投控
(3713)
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7.06
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多方追價意願轉趨保守，終止連7紅漲勢，跌破5日均線
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宏致
(3605)
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5.76
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股價經1周整理後，1日雖獲外資轉買，仍向下回測月線
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為升
(2231)
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5.67
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獲大陸新訂單，前景看俏，惟股價短線急彈後整理壓力漸增
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祥碩
(5269)
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5.67
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爆出歷史最大成交值後，1日受土洋法人調節賣壓同步出籠
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憶聲
(3024)
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5.63
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創波段新高後連兩日量縮整理，外資單日賣超219張
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茂迪
(6244)
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5.62
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外資連6日賣超，1日更加大力度單日倒貨1,214張
製表：柯宗沅
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