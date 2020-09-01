9月1日一分鐘強弱勢股

9月1日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

麗清

(3346)

10.00

大陸新車市場回溫，對LED車燈模組需求再起，Q3營運看俏

台半

(5425)

10.00

外傳透過寧德時代打入特斯拉供應鏈，股價1日衝破季線

驊訊

(6237)

10.00

受惠遠距商機助攻，相關晶片出貨暢旺，下半年旺季可期

森田

(8410)

10.00

筆電需求「疫」外轉強，供不應求，訂單能見度直達年底

公準

(3178)

9.98

星鏈計畫帶動低軌道衛星題材熱度，上半年已有營收貢獻

TPK-KY

(3673)

9.96

毆菲光證實遭踢蘋果供應鏈為不實傳聞，市場卻已領先反應

南電

(8046)

9.96

投信丟外資減，作帳題材淡化，但股價1日仍上演反彈行情

研通

(6229)

9.92

完成庫藏股註銷減資案外，Q2業績較Q1轉虧為盈

吉茂

(1587)

9.88

北美主要競爭對手申請破產重整，客戶轉單效應持續發威

日盛金

(5820)

9.62

金管會證實出售案已遞件申請，外傳中信金、卜蜂有望接手

製表：柯宗沅

9月1日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

湧德

(3689)

9.85

再度接獲普思電子提出的專利訴訟，股價嚇跌，失守月線

盛達

(3027)

8.49

今年起營運轉虧為盈，惟短線急漲後拉回，力守5日均線

動力-KY

(6591)

8.11

擬辦理現增200萬股案充實營運資金，卻不受市場領情

蔚華科

(3055)

7.31

受出貨遞延影響，自結7月每股虧損0.21元，股價自高檔回落

新晶投控

(3713)

7.06

多方追價意願轉趨保守，終止連7紅漲勢，跌破5日均線

宏致

(3605)

5.76

股價經1周整理後，1日雖獲外資轉買，仍向下回測月線

為升

(2231)

5.67

獲大陸新訂單，前景看俏，惟股價短線急彈後整理壓力漸增

祥碩

(5269)

5.67

爆出歷史最大成交值後，1日受土洋法人調節賣壓同步出籠

憶聲

(3024)

5.63

創波段新高後連兩日量縮整理，外資單日賣超219張

茂迪

(6244)

5.62

外資連6日賣超，1日更加大力度單日倒貨1,214張

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組

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