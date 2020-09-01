上市、櫃企業營運快報

今（9/1）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.市場再次傳出蘋果將中國大陸觸控面板廠歐菲光從供應鏈剔除，訂單可望流向台廠宸鴻、業成，宸鴻今天盤中直奔漲停價新台幣54.1元，業成來到140元，大漲7.69%。

2.七期豪宅買氣旺，國際級精品爭相搶攻高端消費市場，紛紛進駐七期插旗卡位！包括瑞典皇室御用床具「Hastens海絲騰」、義大利千萬名廚「Valcucine」、「BOFFI」等歐洲品牌，成為彰顯富豪、貴婦品味與地位的必需品。

其中，有床墊界勞斯萊斯美譽的「Hastens海絲騰」，繼插旗Bellavita、微風百貨2家台北門市後，近期宣布將於9月5日起正式進駐台中新光三越！

3.兩年舉辦一次，有電梯界金像獎之稱的2020中國國際電梯展暨2020全球電梯產業峰會，今年8月下旬在上海落幕，永大(1507)不但是唯一參展的兩岸台商，中國(大陸)永大在全球電梯品牌強力競爭環伺下，蟬聯2020年中國電梯製造商前10大。

同時永大董事長許作名更與國際知名電梯品牌董座齊名，首次榮獲峰會評選出2020年度全球電梯界最具影響力人物。

4.迎接中秋節4天連假，台灣高鐵（2633）表示，為滿足旅客返鄉及出遊需求，於9月30日（三）至10月5日（一）6天期間規劃中秋疏運，自9月3日（四）凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵指出，2020年中秋疏運期間加開188班次列車，包括南下89班、北上99班，總計6天提供1,057班次列車的旅運服務，並呼籲旅客預先訂位，並及早完成取票。

5.鴻海決定發行新台幣82.5億元無擔保普通公司債，募得價款將用以償還短期負債。

為償還負債或充實營運資金，鴻海董事會8月12日公告決議發行無擔保普通公司債，原訂發行總額不超過270億元，得採一次或分次發行。

6.勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所邁入「在地服務一甲子」與Deloitte Global第175周年重要里程碑。

為持續落實「共創影響力」的品牌定位，勤業眾信號召超過50名會計師與同仁發揮「小綠點大力量」的精神，舉辦勤業眾信第一屆Impact Day－「『食』在陪伴 送愛不間斷」，參與安得烈慈善協會推動之「食物銀行計畫」。

7.閎暉實業昨召開股東臨時會通過將辦理私募現金增資，應募人以華新科為主，會中並補選2席董事，由華新科法人代表人焦佑衡、陳錦惠當選，董事會並推舉焦佑衡為閎暉董事長。

閎暉股東臨時會通過為長期策略發展及提升競爭力，將辦理私募現金增資發行普通股。閎暉目前實收股本新台幣6億元，本次私募案最多發行不超過900萬股，自股東會決議日起一年內採一次或分二次發行，若全數發行，預計實收資本額將增加至6.9億元。

8.南山人壽今天表示，截至第2季止，合併資產總值逼近新台幣5兆元大關，較去年底成長3%，創下歷史新高；由於營運績效穩健與投資收入帶動，股東權益達4108億元，也較去年底成長12%。

9.中央宣布開寬美豬、美牛進口，引發民眾憂心吃到含瘦肉精豬肉疑慮，有民眾爆料，不只這樣，農委會也在8月28日修正動物用藥管理辦法，修正乙型受體素萊克多巴胺，也就是俗稱瘦肉精做為牛、豬飼養飼料，爆料者直稱，一旦該法修訂後台灣的牛豬全都會被污染。

根據爆料者提供的農委會最近公告，該管理辦法在8月28日公告，7天後就可施行；其內文規範乙型受體素禁止製造、調劑、輸入、輸出，但卻不包含拿來做為牛豬藥用飼料。

10.蔡英文總統宣布美豬、美牛全面解禁，明年元旦開放。國民黨執政縣市不甩中央政策，堅持「瘦肉精零檢出」。台中市長盧秀燕挨轟「遇中央則反」，沒想到一查發現，中市食安自治條例，竟是前市長林佳龍訂的！

台中市認為，根據大法官釋字第738號解釋，地方政府依地方自治精神，可訂出比中央法規更嚴格的標準（零檢出），除非中央認定自治條例違反母法《食安法》等法規，由中央宣告無效或議會修法放寬，否則中市仍會依自治條例執行。

11.電機大廠東元公告寶佳資產管理、嘉源投資和源通投資三位聯合申報人，對東元持股比重提升到25.44%。市場人士表示，寶佳集團續成為東元第一大股東。

12.為擴大搶攻宅食經濟商機，摩斯漢堡自2019年開始籌組建置外送車隊，並與宅配通合作發展摩斯漢堡外送服務，結合摩斯漢堡－山（Mountain）、海（Ocean）、日（Sun）精神，與行政院環保署申請補助採購電動機車52台，並於9月正式啟用。