美股那指再創新高 法人：台股震盪量縮為宜

美股那斯達克指數再創新高，台股31日跌137點失守月線，收在12591點。法人表示，主要因MSCI季度調整，短線、當沖比重提高易助漲助跌，短線若回測12500點整數關卡，量縮為宜。

美股今天紅黑交錯，科技股上漲推升那斯達克指數再創新高，道瓊工業指數回檔。

道瓊指數大跌223.82點或0.78%，以28430.05點作收。標準普爾指數小跌7.70點或0.22%，收在3500.31點。那斯達克指數漲漲79.82點或0.68%，收11775.46點。

台股加權股價指數8月31日大跌137.4點，收在12591.45點，成交值新台幣2456.93億元。三大法人外資及陸資賣超、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣162.15億元。其中自營商買超0.07億元，投信賣超4.8億元，外資及陸資賣超157.42億元。

法人表示，台股8月31日失守短期均線和月線約12754點，主要是指數編纂公司MSCI（明晟）季度調整、量能上升，加權指數仍處在區間格局，但指數位於歷史高檔區，短線、當沖比重逐步提高，易造成助漲助跌現象，台股短線若震盪回測12500點整數關卡，量縮為宜。

受惠居家辦公與遠距學習需求增加，投顧法人指出，今年第3季筆電需求維持強勁，台灣5大筆電代工廠包括廣達、仁寶、和碩、英業達與緯創第3季出貨將年增25%至27%。

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣93.24億元，賣超彩晶6.05萬張最多，買超群創13.83萬張居首。