政府護盤銀彈 再增350億

台股活水源源不絕，勞動部勞動基金運用局31日公告，109第二次辦理國內投資（相對報酬）新制、舊制勞退及國保基金委託招標，金額共計350億元，連同退撫、國保等尚未核撥的基金，可動用政府基金銀彈，估計將超過2,300億元。



由於台股加權指數位處萬二高檔，政府代操基金核撥速度緩慢，109年第一次辦理的640億元招標案，自3月31日決標後，迄今並未核撥，其他勞退107-1、107-2、ESG（環境、社會與公司治理）相對報酬等已決標的代操部位，也有逾800億元的金額尚未核撥。



不過，8月20日台股突然暴跌，高低點跌幅高達600點，退撫基金當天緊急核撥安聯投信、復華投信、國泰投信、野村投信等四家投信，一家10億元代操資金，即使如此，退撫基金手上也還有400億元的部位，尚未撥款進場。



投資專家估計，待此次350億元新增部位加入後，將有超過2,300億元的政府基金銀彈，可以隨時伺機核撥進場。



據勞動局公告，此次委託額度包括新制勞退基金210億元、舊制勞退基金70億元，勞保及國保基金各35億元，合計350億元。委託家數以七家投信為限，每家受託投信委託額度為新制勞退基金30億元、舊制勞退基金10億元、勞保及國保基金各5億元，合計50億元。



這次代操基金採相對報酬，以台灣企業社會責任中小型報酬指數同期間年投資報酬率為目標報酬率。依利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，觀察「台灣企業社會責任中小型指數」指數總報酬為64.42％，年平均報酬為13.77％。該指數權重前十大成分股為東元、光寶科、仁寶、英業達、微星、群光、中壽、緯創、大聯大、瑞儀。



據了解，近年來政府四大基金招標案，包括公務員退撫基金108年12月22日公告108年度200億元委外代操，由安聯、復華、國泰及野村四家投信得標，每家獲得50億元代操基金，目標報酬率上看6.5％。



勞動部勞動基金運用局也在109年3月31日公告109年度第一次招標，釋出640億元資金，委託八家投信業者代操，每家可獲得80億元代操基金。此次勞動部公告的350億元招標案，金額相對較少。