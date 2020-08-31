漲太多也有錯… 台積遭被動基金調節

台股31日遭遇MSCI明晟權重下調生效影響，加上台積電漲太多、逼迫被動型基金基於單一持股比率上限調整部位，國際資金共賣超台積電1.4萬張，為波段連三賣，拖累台股尾盤最後一筆爆量甩尾470億元，終場指數重挫137點、以12,591點作收，仍未收復失守的短期均線。



台積電股價波段最高漲至466.5元，與第二季底的313元相比，大漲153.5元、最高漲幅49％，是台股衝過萬三關卡大功臣。然先前隨MSCI季度調整生效日步步逼近，專業人士早預期MSCI權重調整生效時，台積電將不只遇到權重下調賣壓，部分被動型基金經理人為符合持股規範限制，也會減碼台積電。



值得注意的是，在美國掛牌的iShares MSCI Taiwan ETF 7月底規模約431億美元，截至第二季底，持有台積電占整體ETF市值22.41％，但到了8月27日，因台積電股價走強、膨脹市值的自然效應，使持股占市值比重衝破29％，已不符合「單一投資標的不超過25％上限」規範。



法人推論，若要調節至25％，iShares MSCI Taiwan ETF於31日需賣出約1.2萬張台積電持股，光是本檔大型ETF調節，便足以讓法人對台股31日走弱產生極強心理預期，不僅逢高出脫賣壓很快就現蹤，台積電尾盤也一口氣多跌3元，終場下跌1.95％，尾盤最後一盤爆量3.6萬張。



儘管台積電31日受創不小，外資圈人士直指，被動型基金調節持股不確定性已經散去，台股短線回歸國際股市腳步，只要行情穩定，可重拾挑戰13,000點動能，台積電自然也有望擺脫賣壓侵擾。而且可別忽略，以台積電31日收盤價計算，短短兩個月爆漲36％，依舊是全球ETF產品中最重要、貢獻績效最大的主流大型股。



台股本次在MSCI全球新興市場指數權重略降0.09個百分點，由12.54％下調至12.45％；在MSCI亞洲除日本指數權重則由14.13％，小減0.04個百分點、至14.09％。



歐系外資估計，MSCI明晟本次權重調整所引發的資金流出，規模不過3.3億美元，相當於新台幣僅約97億元、連百億元都不到，外資圈人士剖析，會令台股出現高低逾200點的落差，與台股正值高檔、地緣政治、華為禁令餘波盪漾等因素，較為相關，不能全歸咎給MSCI權重調整。統計外資31日大賣台股157億元，投信亦同步調節4.8億元，僅自營商自行操作加碼4.7億元（避險為賣超4.6億元）。