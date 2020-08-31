長榮航看好貨運 三架客機訂單改貨機

今年新冠肺炎疫情不但讓航空業者營運陷入低迷更打亂業者既定計畫。長榮航31日宣布與美國波音公司達成協議，更改未來要交付飛機的機型，將七架787-10型客機，變更為三架777F型貨機及四架787-9型客機，總機隊規模不變。



長榮航在2015年11月向美國波音公司引進24架787機型，含四架787-9及20架787-10，近兩年來陸續交機四架787-9及五架787-10，並投入早已規劃好的新航線。



未料不幸今年遇上新冠肺炎疫情，衝擊長榮航，今年2月原先規劃好直航的義大利米蘭更恰好遇上疫情爆發而延後，總經理孫嘉明日前指出，公司持續關注疫情變化，米蘭實際開航日期要觀察市場狀況和疫情發展來做調整，交機計畫也多數遞延，今年交付飛機再與波音公司協商遞延交機。



由於全球經濟環境多變，長榮航空31日宣布因應市場需求變化並持續優化航網及機隊，與美國波音公司達成協議，調整部份尚未交付寬體客機機型，長榮航將尚未交付的15架787-10型客機其中七架變更機型，包括三架777F型貨機及四架787-9型客機，與波音訂購的總機隊規模不變，僅有金額上的變動。



長榮航表示，波音777F貨機每架交易約3.82億元，787-9客機每架約3.18億元。



因疫情衝擊客運業務收入驟降，長榮航今年上半年合併營收為495.22億元，年減43％，幾乎少掉去年一半的營業額，稅後虧損18.34億元，EPS為-0.38元。每年暑假是航空業者最忙碌的傳統旺季今年也落空。



長榮航為了增加營運靈活度，降低營運風險，將未來即將交付的客機，變更為三架777F型貨機，藉此提高貨運的營運比重，顯示長榮航的經營階層努力在營運谷底中應變局勢。