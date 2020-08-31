用「大亂後必有大治」形容第二季開始暢旺的貨櫃航運產業相當貼切。今年2月疫情恐慌下的壓抑需求在第二季大爆發，客戶急著出貨搶艙位，貨櫃航線產業景氣瞬間大翻轉，市場充斥著漲價、缺船、缺空櫃、航班滿載、油價低檔等利多，貨櫃航運業者迎來大多頭年。



長榮31日大漲1.05元，漲幅6.42％，收在17.4元。陽明開盤沒多久隨即鎖住漲停，上漲0.89元，漲幅9.66％，收在10.10元。貨櫃承攬業者中菲行與陽明走勢一樣，開盤買盤氣勢如虹，大漲6.1元，漲幅9.85％，收在68元。



貨櫃航運相關供應鏈31日股價全數走揚，主要受惠於全球各航線緊追著美東、美西的大漲走勢，全數落後補漲，如歐洲、中南美、地中海、非洲等航線，而最令業者驚喜的是，運價已在波段高點的北美航線運價28日持續大漲，更凸顯客戶怎樣也要搶到艙位的瘋狂程度。



根據28日最新報價顯示，美東運價每FEU（40呎標準貨櫃）突破4千美元，達4,207美元，較前一周上漲6.42％，更比第二季底成長27.3％，即將來到2015年高點；美西運價每FEU達3,639美元，創十年來新高，亦較前一周上漲5.8％，比第二季底成長35.17％。



因市場缺船又缺空櫃，業者也持續看好9月及10月的運價走勢，客戶急著出貨下，運價將旺到10月不成問題。



北美航線為長榮主要布局的航點，以當前運價漲勢來推算，長榮第三季財報確定比第二季更好，法人估算今年長榮今年獲利將突破2017年，創2011年以來的新高水準。長榮未來兩年有61艘新船待交付，預期新船投入可望增添營運動能。後疫情時代，全球貨運需求回溫，法人也看好陽明第三季旺季的表現。



事實上，每逢國際間出現重大事件，如今年新冠肺炎、2003年SRAS都狠狠讓櫃航運市場停滯，逼迫業者減班、縮艙或將船隻進行改裝，供給頓時大減，惟民生消費需求仍在，隨著零售業者報復性地拉貨及搶艙位，業者每每都順勢迎來產業的大行情，今年油價低檔更助業者荷包滿滿。